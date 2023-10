HOROSKOPI/ 24 tetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Mund të jeni më emocional se zakonisht. Mësohu me të. Ky trend do të vazhdojë për javët e ardhshme dhe do të përshkojë çdo aspekt të punës suaj. Jini të mirë me veten dhe të tjerët. Jini të ndjeshëm ndaj shqetësimeve të atyre që ju rrethojnë.

Demi

Zhvendosja e sotme kozmike do të ketë një efekt të rëndësishëm në tendencën e përgjithshme në komunikim për dy javët e ardhshme. Gjatë kësaj kohe, marrëdhëniet mund të jenë paksa të tensionuara mes jush dhe kolegëve tuaj. Lehtësoni këtë tension me një konsideratë të thjeshtë.

Binjaket

Komunikimi i vështirë do të lehtësohet dhe do të zbuloni se lidheni shumë më mirë me njerëzit me të cilët ndërveproni. Ky trend i mrekullueshëm do të vazhdojë edhe në javët e ardhshme, ndaj përfitoni nga kjo kohë. Aftësitë tuaja intuitive do të jenë shumë të forta.

Gaforrja

Për javët e ardhshme, duhet të jeni më të vëmendshëm me mënyrën se si i përdorni fjalët tuaja. Personat e tjerë do të jenë më të ndjeshëm se zakonisht dhe si pasojë do të lëndohen më lehtë. Merrni këtë parasysh gjatë të gjitha bisedave tuaja me të tjerët.

Luani

Komunikimi me të tjerët arrin një kulm dramatik për ju gjatë dy javëve të ardhshme. Njerëz të tjerë do të jenë hapur kundër pikëpamjes suaj. Kjo është një kohë e mirë për ju që të jeni më të hapur dhe të kuptoni anën tjetër të medaljes.

Virgjeresha

Qasja juaj e zakonshme e zgjuar, e vullnetshme dhe nganjëherë e ashpër dhe e largët mund të mos jetë metoda më efektive e komunikimit për javët e ardhshme. Në vend të kësaj, ju duhet të lidheni me emocionet e njerëzve. Ju duhet të kuptoni se nga vijnë ato.

Peshorja

Sot fillon një trend dyjavor që me siguri do të funksionojë në favorin tuaj. Mendimi juaj do të jetë më në përputhje me të menduarit e atyre me të cilët vini në kontakt përmes punës suaj. Kjo do të hapë rrugën për përparime të mrekullueshme.

Akrepi

Fillon një trend i ri që do të vazhdojë edhe në javët e ardhshme. Ky trend paraqet vështirësi në komunikim mes jush dhe njerëzve me të cilët punoni. Çelësi për të kapërcyer këtë kohë është të mos jeni aq agresiv dhe këmbëngulës ndaj të tjerëve.

Shigjetari

Përmirësimi i komunikimit është një koncept kyç për ju gjatë dy javëve të ardhshme. Do të zbuloni se mund të lidheni me të tjerët në një nivel shumë më të thellë, duke hapur rrugën për marrëdhënie më të mira dhe një mirëkuptim më të madh në përgjithësi. Përdoreni këtë kohë me mençuri.

Bricjapi

Një koncept kyç që duhet të mbani në mend gjatë dy javëve të ardhshme ka të bëjë me të dëgjuarit po aq sa edhe me të folurit. Kushtojini vëmendje njerëzve në vendin tuaj të punës. Jini të hapur ndaj shqetësimeve të tyre. Kjo është më e rëndësishme se sa mendoni.

Ujori

Një ndryshim i madh ndodh sot në kozmos, duke shënuar një fillim të ri në komunikimin tuaj me të tjerët. Për dy javët e ardhshme, ndani gjërat me njerëzit në një mënyrë të ndershme dhe realiste. Përpiquni të diskutoni për çështjet reale.

Peshqit

Sot fillon një trend dyjavor që do të ketë një efekt të thellë në aftësinë tuaj për të komunikuar mirë me njerëzit me të cilët punoni. Do të zbuloni se mbi të gjitha, komunikimi efektiv me të tjerët buron nga besimi dhe konsiderata e nevojave të njerëzve të tjerë.