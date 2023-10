HOROSKOPI/ 23 tetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Mendja juaj ka të ngjarë të jetë te financat tuaja sot dhe mund të kërkoni mënyra të panjohura më parë për të avancuar veten. Kolegët ose miqtë mund t’ju ndihmojnë t’ju drejtojnë në drejtimin e duhur. Kur bëhet fjalë për mundësitë, besojini intuitës tuaj, pasi ajo funksionon në një nivel shumë të lartë. Rendisni mundësitë tuaja dhe më pas lërini të presin disa ditë para se t’i rishikoni.

Demi

Rritja e komunikimit me një mik apo të dashur mund t’ju afrojë dhe pasurojë marrëdhënien tuaj. Koha e qetë e kaluar së bashku sot mund të gjenerojë një ndjenjë të re afërsie. Imazhet dhe idetë që vijnë nga thellë brenda jush mund të kontribuojnë në vetë-shprehjen tuaj krijuese.

Binjakët

Sot mund të dëshironi vetminë, ndoshta për meditim ose për të menduar situatën tuaj aktuale. Ju mund të ndiheni se jeni në një udhëkryq dhe duhet të vendosni se cilën rrugë të ndiqni. Emocionet nga e kaluara mund të rriten, por ky është një zhvillim pozitiv. Mos e luftoni.

Gaforrja

Ju mund të kaloni shumë kohë në biseda me miqtë që ndajnë interesat tuaja. Vështrimet e tyre mund të çojnë në njohuri të reja nga ana juaj dhe anasjelltas. Ju gjithashtu ka të ngjarë të dërgoni shumë komunikime interesante.

Luani

kjo është një periudhë shumë intensive e muajit për ju, kështu që mos e lodhi veten nëse nuk ndiheni më të fortë. Është e natyrshme që ju të arrini një pikë të ulët gjatë kësaj kohe. Është thjesht pjesë e ciklit natyror të gjërave.

Virgjëresha

Mos e merrni gjithçka kaq seriozisht. Me vetëdije lehtësohuni dhe hiqni avantazhin stresues nga puna juaj. Do të jeni shumë më produktivë nëse jeni në gjendje t’i buzëqeshni vetes dhe të ndiheni të qetë në vend që të jeni në konkurrencë me të gjithë rreth jush.

Peshorja

Marrja e një qëndrimi më fleksibël do t’ju lejojë të hyni në shumë dyer që më parë ishin të kyçura. Dëgjoni të tjerët dhe jini të gatshëm të modifikoni këndvështrimin tuaj. Të bësh këtë do të lejojë mundësi më të mëdha në të gjitha fushat e punës suaj.

Akrepi

Normalisht truri juaj është mjaft i shpërndarë dhe i pavendosur. Sot është edhe më shumë. Lajmi i mirë është se do të jeni në gjendje të shkëputeni emocionalisht nga një situatë e caktuar, në mënyrë që ta shihni atë me sy më racionalë dhe të paanshëm.

Shigjetari

Kthejeni një fletë të re me dikë me të cilin historikisht keni pasur komunikime të këqija. Dita e sotme shënon një pikënisje të re gjatë së cilës duhet të bëni një zgjedhje. Betohuni të jeni më të sinqertë dhe të drejtpërdrejtë me këtë person.

Bricjapi

Tranzicionet nuk janë kurrë të lehta, por sot do të merrni mbështetje të jashtëzakonshme nga njerëzit me të cilët punoni. Të tjerët po ju inkurajojnë dhe ju lehtësojnë dhimbjet në rritje. Do të zbuloni se lëvizja nga një situatë delikate në tjetrën mund të bëhet me hijeshi.

Ujori

Ju jeni në qendër të vëmendjes dhe të gjithë e dinë këtë. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të krijuar një reputacion të ri për veten tuaj. Tregojuni të tjerëve se kur jeni nën presion dhe gjykoheni nga të gjithë përreth, mund ta mbani veten të bashkuar me besim.

Peshqit

Tani është një kohë e mirë për të ndjekur hapat e dikujt tjetër. Zgjidhni një model për veten tuaj dhe modeloni atë person. Mos ngurroni t’i bëni pyetje atij ose asaj në lidhje me qëllimet, zakonet dhe mënyrën se si ai ose ajo ka arritur këtu ku është tani.