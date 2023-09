HOROSKOPI/ 23 shtator 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Ju ndiheni mjaft konservatorë dhe kjo nuk është diçka negative. Një qëndrim i kujdesshëm do t’ju shërbejë shumë sot. Bëhuni “shoferi mbrojtës” në vendin e punës sot. Asnjëherë nuk e dini kur dikush do të bëjë një manovër të papritur dhe do të presë pikërisht para jush.

Demi

Keni frikë të thoni mendimin tuaj sepse e dini instinktivisht se njerëzit e tjerë mund të mos pajtohen me atë në të cilën ju besoni. Kjo nuk është një arsye e mirë për të kundërshtuar. Është jetike që ju të merrni mendimet tuaja atje në lidhje me atë që mendojnë të tjerët.

Binjakët

Nëse punoni në zyrë, përgatitni një drekë të madhe në punë. Nëse punoni në shtëpi, sigurohuni që ta trajtoni veten me një drekë të shijshme. Ushqimi do t’ju ndihmojë të qetësoni emocionet tuaja dhe të qetësoni zhgënjimin tuaj. Shpërfillni çdo rregull që mund të keni në lidhje me dietën.

Gaforrja

Ju mund të mos ndiheni vetvetja dhe të tjerët do të pyesin se çfarë nuk shkon me ju. Mos pretendoni se gjithçka është në rregull kur është e qartë, nuk është ashtu. Jini të sinqertë në mënyrë që njerëzit t’ju ndihmojnë në fushat ku keni nevojë për mbështetje.

Luani

Sot duket sikur të tjerët janë të fiksuar pas imazhit, por ju e dini që nuk është gjëja më e rëndësishme në këtë botë. Edhe nëse ndonjëherë ndjeni se flokët ose lëkura juaj nuk ka ngjyrën e duhur, trupi juaj nuk ka madhësinë e duhur, ose veshjet tuaja nuk janë të nivelit të lartë, është dikush atje që ju do vërtet për atë që jeni.

Virgjëresha

Ju keni një energji të madhe fizike me të cilën mund të trajtoni çdo gjë që ju del përpara. Mos ngurroni të punoni me orë më të gjata dhe të merrni përsipër punë shtesë. Ju mund ta trajtoni atë me lehtësi më të madhe sesa shumica e njerëzve mund ta trajtojnë vetëm orarin e tyre normal.

Peshorja

Edhe pse java po mbyllet, kjo nuk do të thotë se duhet të lini cilësinë e punës suaj të bjerë. Mbani një standard të lartë në çdo kohë. Puna që bëni sot do të vihet re – prandaj sigurohuni që jeni në formën tuaj më të mirë.

Akrepi

Është e rëndësishme të flisni për ndjenjat tuaja sot. Ju prireni t’i mbani brenda dhe të prisni derisa të ndërtohen dhe të shpërthejnë si një vullkan. Blloqet emocionale në sistemin tuaj po bllokojnë punën dhe po parandalojnë që energjitë e reja, më të shëndetshme të futen brenda.

Shigjetari

Kjo është një ditë e mrekullueshme për ju, ndaj shfrytëzoni sa më shumë çdo moment. Të tjerët do të frymëzohen nga arritjet tuaja të mrekullueshme. Ju jeni një superstar! Ndërsa i mbani të gjithë të magjepsur, shfrytëzojeni rastin për të dërguar dashurinë dhe bujarinë tuaj nga jashtë.



Bricjapi

Mbani mend historinë tuaj! Përpara se të filloni me një teknikë të re dhe një këndvështrim të ri për mënyrën se si duhen bërë gjërat, mbani mend se kush ka shkuar përpara jush dhe si ia ka dalë. Të qenit i ndërgjegjshëm për të kaluarën do t’ju ndihmojë tani dhe në të ardhmen.

Ujori

Ju nuk jeni të gatshëm të merrni ndonjë rrezik dhe këtu nuk ka asgjë të keqe. Mbajeni atë që keni, në vend që ta vendosni në rrezik për të fituar më shumë. Nuk është dita për të provuar fatin në kazino.

Peshqit

Veprimet tuaja janë në kundërshtim me besimet tuaja të vërteta. Ndaloni dhe mendoni se çfarë po bëni. Ju mund ta bëni këtë nga zakoni ose sepse dikush tjetër ju detyro. Merrni kohë për të ndaluar dhe reflektuar. Ndryshimi i madh është afër.