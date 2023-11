HOROSKOPI/23 nëntor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Kjo është koha juaj për të shkëlqyer. Ju keni më shumë ndikim në karrierën tuaj nga sa e mendoni. Të tjerët ju respektojnë dhe besojnë në idetë tuaja. Punoni fort për të arritur qëllimet tuaja. Do të vihet re dhe do të arrini sukses.

Demi

Ju jeni të ngarkuar me ide. Diçka po rritet brenda jush. Ju jeni në fazat fillestare të diçkaje shumë domethënëse – dhe shumë emocionuese. Jini të vetëdijshëm për faktin se njerëzit e tjerë do të luftojnë për t’u siguruar që ëndrra juaj të mos realizohet. Bëhu i fortë.

Binjaket

Ju e dini që jeni plotësisht të kualifikuar për këtë punë. Ndoshta ju jeni në të vërtetë i mbi-kualifikuar për atë lloj pune. A po punoni vërtet me potencialin tuaj të vërtetë? Nëse jo, sigurohuni që të ndërmerrni disa hapa për të gjetur një punë të re ose për të vazhduar arsimimin tuaj.

Gaforrja

Lëvizja tjetër është e juaja – e askujt tjetër. Duhet të punosh fort për të arritur qëllimin. Nuk do t’ju dorëzohet në një pjatë argjendi. Ju duhet të punoni në mënyrë që të arrini atje ku dëshironi. Ju jeni në rrugën e duhur. Mos u dorëzo tani.

Luani

Aktualisht jeni të përfshirë në një luftë të vështirë me dikë tjetër ose diçka tjetër. Jeni në një bllokim të plotë për shkak të këtij problemi. Përqafoni fuqinë tuaj, kthehuni te intuita juaj dhe ngrihuni lart. Mos lejoni që ky problem t’ju konsumojë.

Virgjëresha

Përgjigja është përmes derës që më së paku e prisni. Ndërsa lëvizni nëpër errësirë, besoni intuitës tuaj dhe mos e humbni shpresën. Ka energji të madhe brenda jush tani. Përdoreni atë në avantazhin tuaj në vend që ta lini të shkojë dëm. Merr kontrollin.

Peshorja

Të gjithë kanë dy mendimet e tyre. Kë do të dëgjoni? Energjia e sotme po intensifikon atmosferën dhe për rrjedhojë të gjithë flasin me shumë bindje. Mos u ndjeni nën presion për të marrë një vendim tani. Është më mirë të presësh.

Akrepi

Shpirti juaj ndihet i mbyllur. Ndiheni sikur puna juaj po ju mbyt në një farë mënyre. Bëni një përpjekje të vetëdijshme për të çliruar veten. Flisni me punëdhënësit tuaj sinqerisht se cilat janë nevojat tuaja dhe se si ato mund të përmbushen më mirë. Punoni së bashku si një ekip.

Shigjetari

Përqafoni shpirtin tuaj edukues. Mos harroni se pikat tuaja të forta qëndrojnë në rezervat tuaja të brendshme. Ndërsa të gjithë të tjerët kërkojnë përgjigjet jashtë vetes, ti je i zgjuari – ti je ai që shikon brenda. Aty do të gjeni përgjigjet.

Bricjapi

Struktura juaj aktuale e punës po shkatërrohet. Pëlhura po copëtohet. Lëreni të bjerë. Mund të jesh e vetmja rreze mbështetëse që mban gjithçka së bashku. Nuk është përgjegjësia juaj të mbani kaq shumë peshë. Lëreni të bjerë dhe të përqafojë diçka të re.

Ujori

Sot shënon një fillim të rëndësishëm vjetor për ju. Kozmosi po ju kërkon të fshini pllakën dhe të filloni të freskët. Ju jeni në kontroll të fatit tuaj. Merrni një rrugë të re. Suksesi është i juaji nëse nuk keni frikë të rrezikoni.

Peshqit

Sot krijohet një lidhje e mrekullueshme me dikë tjetër. Ky person tjetër mund të jetë një bashkëpunëtor i juaji. Sido që të jetë, kjo lidhje po ju ndihmon të arrini lartësi të reja në lidhje me karrierën tuaj. Besoni në këtë marrëdhënie.