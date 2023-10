HOROSKOPI/ 22 tetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Rezistojini dëshirës për të pastruar dhe organizuar gjithçka që keni prpara – duke përfshirë tavolinat dhe hapësirat e punës të njerëzve të tjerë. Sapo të filloni një projekt pastrimi, do të jetë e vështirë për ju të ndaloni dhe do të humbisni informacionin e vlefshëm që ju intereson.

Demi

Përdorni lidhjet tuaja tani. Përdorni burimet tuaja tani. Përfitoni nga sharmi dhe zgjuarsia juaj dhe mund t’i keni të gjitha. Fuqia është e juaja. E tëra çfarë ju duhet të bëni është ta përqafoni atë dhe ta përdorni në avantazhin tuaj. Humori juaj është i mirë dhe gjithçka po ecën mirë.

Binjaket

Mos u përpiqni të pretendoni se jeni dikush që nuk jeni ose se dini diçka që nuk e dini. Ju mund të tundoheni të futeni në një bisedë për të cilën thjesht nuk dini asgjë. Pranojeni se ky është rasti në vend që të pretendoni.

Gaforrja

Meqenëse jeni një person kaq i ndershëm, prisni që edhe të tjerët të jenë të ndershëm. Për fat të keq, ky nuk është gjithmonë rasti – veçanërisht sot. Duket se nuk mund t’u besoni gjithmonë njerëzve që ju rrethojnë. Jini në vëzhgim. Ju mund të mashtroheni nëse nuk tregoni kujdes.

Luani

Përvetësoni një qëndrim me zemër të lehtë, me fat. Do ta keni të vështirë të lidheni me njerëzit sot nëse nuk e bëni këtë. Besoni se do të arrini më shumë nëse jeni duke qeshur dhe bërë shaka me njerëzit në vend që të jeni serioz dhe të shqetësuar për gjithçka.

Virgjeresha

Jeni në një linjë me energjinë e sotme, duke sugjeruar që gjithçka do të rrjedhë shumë mirë për ju. Marrëdhëniet me të tjerët do të jenë të theksuara dhe të gjitha bisedat me të tjerët do të jenë produktive dhe të lehta. Do të arrini një punë të madhe.



Peshorja

Çdo gjë do të zgjasë më shumë nga sa prisni. Me shumë mundësi kjo është për shkak se të gjitha marrëdhëniet me të tjerët do të përfshijnë katër herë më shumë komunikim sesa është e nevojshme. Për më tepër, do të prireni të lëkundeni shumë përpara se të merrni të gjitha vendimet përfundimtare.

Akrepi

Do të ndjeni një lidhje të fortë me njerëzit që ju rrethojnë dhe kjo do të hapë rrugën për marrëdhënie më të mira në vendin e punës në përgjithësi. Komunikimi është i fortë dhe do të zbuloni se sa më shumë të flisni, aq më shumë do të ndiheni të lidhur me ata që ju rrethojnë.

Shigjetari

Ndonjëherë dëshironi që të mund ta bëni punën tuaj në qetësi – plotësisht të pashqetësuar nga askush. Por, për fat të keq, kjo me siguri nuk do të ndodhë sot. Në fakt, e kundërta është e vërtetë; kështu që, mos u përpiqni të fshiheni. Nuk do të funksionojë.

Bricjapi

Fat i mirë vjen në rrugën tuaj, pavarësisht nëse e ndiqni me vetëdije apo jo. Vetëm duke qenë vetvetja, ju automatikisht do të tërhiqni në anën tuaj njerëz me fat dhe të dobishëm. Një lidhje e re do të lindë sot – një lidhje që do të jetë jashtëzakonisht e dobishme për ju.

Ujori

Ju mund të keni ndjenjën se një shok i juaji po ju zhgënjen në një farë mënyre. Shikoni situatën më nga afër dhe do të zbuloni se nuk është kështu. Ky person thjesht është ai që është. Veprimet e tyre nuk kanë të bëjnë me ju.

Peshqit

Bukuria juaj dhe mënyrat e të folurit të ëmbël do t’ju futin në çdo derë që dëshironi të kaloni. Ju jeni në zjarr. Shakatë po ju derdhen nga gjuha pa mundim. Qëndrimi juaj i lumtur dhe fëmijëror po i bën të gjithë rreth jush të ndihen mirë. Kjo 22 tetor

parashikon sukses.