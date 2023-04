HOROSKOPI/ 22 prill 2023, çfarë parashikojnë yjet për sot

Dashi

Edhe pse do të ketë tension të lidhur me punën që do t’ju vijë sot përmes telefonit ose internetit, ju mund ta përdorni këtë në avantazhin tuaj. Aftësitë tuaja drejtuese do të jenë të rëndësishme në rregullimin e vështirësive që po shfaqen.

Demi

Ndjeshmëria dhe aftësia juaj e pabesueshme për t’u përshtatur me nevojat e njerëzve të tjerë është një pasuri më e madhe se sa mendoni – veçanërisht sot dhe madje edhe kur punoni nga distanca. Aspekti sentimental paraqitet në formë.

Binjaket

Kini kujdes të mos thoni shumë gjëra. Rreziku është të thoni diçka për të cilën do të pendoheni, madje mund t’ju kushtojë edhe punën tuaj. Kjo nuk është koha më e mirë për të humbur një punë, ndaj kini kujdes!

Gaforrja

Ju ndjeni besimin dhe energjinë fizike për të realizuar çdo gjë që keni në pjatën tuaj sot. Në përgjithësi, kjo ju vë në një pozicion të mrekullueshëm për të bërë hapa të jashtëzakonshëm në punën tuaj. Mos kini frikë nga asgjë, por jini të sigurt!

Luani

Dikush që mendonit se ishte miku dhe aleati juaj do të thotë diçka që fillon të vlojë gjakun tuaj. Reagimi juaj automatik është të largoheni nga ky person përgjithmonë. Shikojeni situatën me një këndvështrim tjetër.

Virgjeresha

Edhe pse disponimi juaj i përgjithshëm është i bazuar dhe i qëndrueshëm, jini në vëzhgim për ngjarje sporadike gjatë gjithë ditës që mund t’ju heqin ekuilibrin. Jini të hapur dhe pranoni këto ngjarje.

Peshorja

Ju jeni duke folur shumë – ndoshta në një përpjekje për t’u bërë përshtypje të tjerëve. Jini të vetëdijshëm se mund të jeni duke i larguar njerëzit që duhet të keni në krah. Thashethemet për të tjerët nuk janë një ide e mirë.

Akrepi

Ju jeni në një pozicion shumë të mirë tani. Nëse jeni në kërkim për një punë të re, kjo është një ditë e mirë për të planifikuar intervista dhe për të takuar punëdhënës të mundshëm. Përshtypja që do të lini do të jetë jashtëzakonisht pozitive.

Shigjetari

Marrëdhënia juaj mund të duket se po merr një goditje tani, me lëvizjen e sotme të planetëve. Në fakt, të dy jeni në një humor shumë të zymtë dhe jeni më të prirur të vini re të gjitha të këqijat e njëri-tjetrit, sesa gjërat që ju tërheqin.

Bricjapi

Lidhja me njerëzit emocionalisht dhe jo vetëm në nivelin mendor është një koncept kyç për ju sot. Mos harroni se njerëzit në ekipin tuaj, si dhe të gjithë ata me të cilët merreni profesionalisht, janë të gjithë së bashku. Do të jeni shumë më mirë për të adoptuar këtë perspektivë.

Ujori

Lufta për pushtet e nisur dje do të vazhdojë gjatë gjithë ditës së sotme. Duke luajtur djalin e mirë nuk është domosdoshmërisht strategjia juaj më e mirë. Në vend të kësaj, ju duhet të jeni të ashpër dhe të luftoni më fort për qëllimet tuaja.

Peshqit

Fillimi me një plan solid është thelbësor. Vendosni një bazë të fortë në mënyrë që të jeni në një pozicion të mirë për t’u përballur me ngjarjet e papritura që me siguri do t’ju vijnë. Këto ngjarje do të funksionojnë në favorin tuaj nëse jeni të përgatitur për to.