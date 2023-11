HOROSKOPI/ 22 nëntor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Edhe nëse qëndroni vetëm, duhet të jeni të sigurt. Shumë herë, ju ndiheni të qëndrueshëm vetëm kur ka të tjerë rreth jush që mund t’ju mbajnë lart. Sot ju duhet të mbani veten tuaj në vend që të kërkoni nga të tjerët mbështetjen që ju nevojitet.

Demi

Përqafoni natyrën tuaj të pafajshme. Bëhu përsëri fëmijë. Merrni një qëndrim lozonjar me njerëzit përreth jush. Mbani larg anën tuaj të lodhur dhe hakmarrëse. Është më mirë nëse falni, harroni dhe vazhdoni me pakujdesi dhe një zemër të lehtë e të gëzuar.

Binjaket

Nuk ka asgjë më të keqe për ju sesa të ngecni në një gropë. Tani për tani, është e mundur që me të vërtetë të keni ngecur sepse ndiheni rehat atje. Aty ndjen stabilitet. Mos u blloko. Merrni një rrezik dhe kaloni në nivelin tjetër.

Gaforrja

Konfuzioni i vazhdueshëm rreth jush po e bën të vështirë për ju që të operoni me shpejtësinë maksimale. Për këtë arsye, është e rëndësishme që ju të prisni që do të vraponi pak më ngadalë se zakonisht. Jini të lumtur me gjithçka që mund të arrini me çfarëdo shpejtësie.

Luani

Po lëvizni me shumë forcë dhe këmbëngulje, por a e dini vërtet se ku po shkoni? A keni një qëllim përfundimtar në mendje? Kjo është një kohë shumë analitike për ju. Mendoni qartë në vend që të veproni në mënyrë të rastësishme. Punoni drejt diçkaje të rëndësishme.

Virgjëresha

Kjo është një kohë rilindjeje për ju. Ju po dilni nga errësira e një faze të punës suaj dhe po transformoheni në një fazë krejt të re. Për këtë çështje po hidhet dritë. Hiqni nga rruga pengesat. Lejojeni veten të ndryshoni me kohën.

Peshorja

Ju keni një forcë të madhe sot. Sidoqoftë, mbani në mend se vetëm për shkak se keni forcë nuk do të thotë se ajo do të vihet drejt qëllimeve tuaja personale. Mungesa e drejtësisë gjatë ditës do të devijojë energjinë tuaj drejt korrigjimit të gabimeve.

Akrepi

Ju jeni një gjykatës i mirë për atë që është e mirë dhe çfarë është e keqe. Ju keni një njohuri të fortë për të vërtetën, ndaj mos kini frikë ta ndani këtë njohuri me njerëzit me të cilët punoni. Gjatë mëngjesit është koha kur përpjekjet tuaja do të jenë më të dobishme dhe të zbatueshme.

Shigjetari

Optimizmi dhe emocioni përshkojnë çdo mbledhje në të cilën jeni përfshirë sot. Ju dhe ata përreth jush priren të shihni vetëm tendenca pozitive për të ardhmen – sukses me pak pengesa. Shfrytëzojeni sa më shumë këtë moment optimizmi!

Bricjapi

Aftësitë tuaja të forta, të ndjeshme, edukative do të vihen në pah gjatë orëve të mëngjesit. Të tjerët do të vijnë tek ju sepse e dinë se mund të mbështeten tek ju për mbështetje. Sigurohuni që të merrni kohë për veten tuaj, jo vetëm për të tjerët.

Ujori

Ju do të ndjeni nevojën për të kaluar pak kohë me partnerin tuaj, nëse është e mundur, thjesht duke qenë vetëm së bashku dhe duke shijuar atë ndjenjën e bashkimit të heshtur dhe thellësinë e ndjenjës që ju të dy ndani. Më mirë akoma, krijoni një darkë të mrekullueshme romantike dhe festoni marrëdhënien tuaj të mrekullueshme.

Peshqit

Kujdesuni për kopshtin tuaj të projekteve të lidhura me punën. Ju duhet të qëndroni të disiplinuar në mënyrë që të prodhoni rezultatet që shpresoni. Përmbajuni orarit dhe mos devijoni nga plani juaj. Sa më i qëndrueshëm të jeni, aq më shumë do të arrini.