HOROSKOPI/ 22 janar 2023, parashikimi i yjeve për secilën shenjë

DASHI

Ditë pozitive falë Hënës së favorshme. Ndiheni më të fortë në ndjenja dhe mund të takoni njerëz të rinj ose të shkoni në udhëtime premtuese. Në punë, përpara se të filloni një punë të re, kërkoni më shumë informacion.

DEMI

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 22 janar 2023), Afërdita është në anën tuaj kështu që beqarët do të mund të kenë sërish takime të rëndësishme dhe dashuri. Kaloni një ditë të mbarë në punë. Takimet e reja do t’ju hapin rrugën drejt suksesit.

BINJAKËT

Një ditë jo shumë e favorshme për dashurinë ku mund të keni debate me partnerin. Mundohuni të ruani qetësinë. Ndoshta ju duhet të përpiqeni të kompensoni distancat, ose kohën e humbur. Në punë do e filloni ditën mirë.

GAFORRJA

Ndiheni shumë nervozë edhe për sa i përket sferës sentimentale, por përpiquni të shtyni sqarimet sepse për momentin yjet nuk ju ndihmojnë. Në punë nuk është koha për të bërë gabime. Mbani atë që keni.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 22 janar 2023), jeni të shqetësuar për shkak të Diellit në opozitë me ju, por rekomandoheni të mos derdhni nervozizëm në çift apo familje. Rrezikoni të debatoni pa nevojë. Në punë mund të rifilloni një projekt që ka kohë që është lënë në sirtar.

VIRGJËRESHA

Do jetë një ditë e tensionuar dhe nervoze në dashuri ku mund të ketë debate edhe në çift. Mund të lind ndonjë fatkeqësi në punë, por ju duhet të vazhdoni me idetë tuaja dhe t’i mbroni ato kundër gjithçkaje dhe të gjithëve.

PESHORJA

Një ditë e qetë, e cila mund të sjellë edhe disa probleme në dashuri. Rrezikoni të debatoni me partnerin për marrëzi, për të cilat nuk ia vlen. Në punë duhet të përpiqeni të përfitoni sa më shumë. Përkushtohuni më tepër dhe bëni një përpjekje shtesë.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 22 janar 2023), do të jetë një ditë e ndrydhur për shenjën tuaj, veçanërisht për sa i përket emocioneve dhe ndjenjave: Ajo që ju nevojitet është një qetësi shtesë. Përndryshe, rrezikoni të bëni gabime. Në punë është më mirë të veproni menjëherë.

SHIGJETARI

Ndikimi pozitiv i Hënës mund t’ju sjellë edhe disa lajme të mira, për ndjenjat. Ndoshta më në fund do të takoni shpirtin tuaj binjak. Mund të ketë disa oferta shumë interesante në punë. Vlerësoni ato me qetësi, duke peshuar të mirat dhe të këqijat.

BRICJAPI

Do jetë një ditë interesante falë Hënës, e cila do të hyjë në shenjë dhe do të favorizojë dashurinë. Lajm i mirë si për beqarët, ashtu edhe për ata që kanë një lidhje të gjatë. Kujdes në punë, mund të ketë disa komplikime.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 22 janar 2023), do të jeni pak nervoz por përpiquni të mos i thoni gjërat pa radhë. Kjo vlen si në dashuri, ashtu edhe në punë. Në profesion gjithashtu duhet të përpiqeni të mos merrni vendime të nxituara.

PESHQIT

Do ndiheni pak të lodhur dhe të stresuar, por përpiquni të rezistoni, sepse së shpejti do të rikuperoheni. Në punë favorizohen ata që punojnë në tregti. Ju mund të merrni dhe mbyllni marrëveshje të shkëlqyera me njohuritë tuaja.