HOROSKOPI/ /21 prill 2023, çfarë parashikojnë për ju yjet sot

Dashi

Ju jeni të prirur për shumë mendime të thella sot, ndryshe nga hapësira juaj e zakonshme e vëmendjes. Shtrirja aktuale planetare po ju ndihmon të konsideroni përfshirjen tuaj në një marrëdhënie të caktuar.

Demi

Konfigurimi aktual astral mund t’ju inkurajojë të fshihni mendimet dhe ndjenjat tuaja më të thella pas një pengese të padepërtueshme. Mund ta vendosni veten në një humor shumë introspektiv, gjë që nuk do të ndihmojë në komunikimin mes jush dhe partnerit tuaj.

Binjaket

Ndonjëherë e vetmja mënyrë për të dalë nga një situatë është të merrni ndihmën e një pale të tretë. Lëvizja e sotme e planetëve ju inkurajon të kërkoni ndihmën dhe këshillën e dikujt që mund t’ju udhëheqë drejt një zgjidhjeje të suksesshme të problemit.

Gaforrja

Dikush mund të ketë nënvlerësuar aftësinë tuaj duke menduar se për shkak se jeni një shpirt kaq i qetë, nuk do të thoni asgjë nëse ata përpiqen të manipulojnë ndjenjat tuaja. Lëvizja e trupave qiellorë, do të thotë se në këtë ditë të veçantë ju sigurisht nuk jeni në disponim për t’u përdorur nga askush.

Luani

Përafrimi në lojë sot mund t’ju tronditë në një zbulim në lidhje me jetën tuaj të dashurisë. Ju mund të keni vazhduar një lidhje, ndërkohë që keni insistuar ta shikoni me syze me ngjyrë rozë. Një ngjarje mund të vijë për t’ju kujtuar se asgjë dhe askush nuk është i përsosur.

Virgjeresha

Mos u shqetësoni nëse disa lajme befasuese sot ju bëjnë të mendoni seriozisht pse jeni përfshirë me të dashurin tuaj aktual. Lëvizja e trupave qiellorë sjell qartësi, por ndoshta jo para se të keni humbur durimin. Është e nevojshme që ju të kuptoni diçka në lidhje me motivet e mikut tuaj.

Peshorja

Lëvizja e sotme e trupave qiellorë mund të zbulojë një gabim në dukje të dukshme në një marrëdhënie që dukej se po shkonte aq mirë. Megjithatë, ky nuk duhet të jetë fundi i çështjes. Nëse të dy mendoni se vërtet kujdeseni për njëri-tjetrin, mund ta zgjidhni lehtësisht problemin.

Akrepi

Ju mund ta gjeni veten duke u ndjerë tepër i irrituar sot, veçanërisht me konfigurimin aktual astral. Vërejtja më e vogël nga partneri juaj mund t’ju vendosë në një temperament të vërtetë. Kështu që ndoshta mund të jetë një ide e mirë ta quani këtë një mundësi për të shkuar diku që ju qetëson.

Shigjetari

Konfigurimi i tanishëm astral mund t’ju inkurajojë të shkëputni një lidhje të veçantë që në të vërtetë nuk duket se po shkon askund, dhe që mund të jetë një humbje për kohën dhe energjinë tuaj. Ju mund të jeni ndjerë fajtorë edhe pse keni menduar t’i jepni fund.

Bricjapi

Një takim i jashtëzakonshëm mund t’ju sjellë ballë për ballë me dikë që dikur e njihnit, por nuk e kishit menduar ndonjëherë se do të takoheshit përsëri. Aspekti financiar paraqitet në formë të mirë gjatë ditës së sotme, por kujdes me shpenzimet e kota.

Ujori

Shtrirja aktuale planetare tregon se mund të dëshironi të merrni disa këshilla për disa çështje brenda marrëdhënies suaj që mund të kenë qenë shqetësuese për ju kohët e fundit. Ju e merrni këtë aspekt të partnerit tuaj shumë seriozisht, dhe për këtë arsye nuk doni të nxitoni në ndonjë përfundim të gabuar.

Peshqit

Jeni të prirur të shihni të metat në marrëdhënien tuaj aktuale dhe ndoshta të jeni më kritikë se zakonisht. Konfigurimi aktual astral ju inkurajon të mendoni me shumë kujdes për motivet tuaja, dhe gjithashtu të përcaktoni nëse të dy po plotësoni nevojat e njëri-tjetrit.