HOROSKOPI/ 20 shtator 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Jeni duke u përkulur për t’u shërbyer të tjerëve dhe për t’u siguruar që gjithçka të shkojë mirë për njerëzit përreth jush. Tani pyesni veten nëse vërtet po bëni mjaftueshëm për t’i shërbyer vetes. Sigurohuni që po i adresoni edhe nevojat tuaja.

Demi

Ju keni shmangur qëllimisht një konfrontim për një kohë të gjatë. Ju nuk dëshironi të kapeni në një betejë me dikë, dhe kështu duhet të luani rolin e “djalit të mirë”. Mos kini frikë të jeni agresiv. Do t’ju duhet ta bëni këtë.

Binjaket

Udhëtimi me slitë nuk përfundon kurrë, sado të përpiqeni të zbrisni. Pavarësisht se çfarë bëni, drama dhe luhatjet ekstreme duket se ju ndjekin gjithmonë në rrugën tuaj të karrierës. Pranojeni këtë dhe kënaquni me të, në vend që të përpiqeni ta luftoni.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gaforrja

Ka të ngjarë të merrni një përkëdhelje të këndshme pas shpine nga dikush që njeh dhe vlerëson punën tuaj të palodhur. Ju jeni sot në krye të botës dhe për rrjedhojë, nuk është një moment i keq për të kërkuar një rritje page ose promovim. Të tjerët e dinë që ti e meriton.

Luani

Ju do të ndjeni zemërim dhe agresion që vjen nga të tjerët, dhe ndoshta edhe nga vetja. Ju mund të jeni armiku juaj më i keq falë standardeve të larta që vendosni për punën tuaj. Jepini vetes një pushim. Jini të qetë me veten – veçanërisht pasi të tjerët nuk e bëjnë këtë.

Virgjeresha

Vetëm për shkak se njerëzit e tjerë nuk pajtohen me ju nuk do të thotë se idetë tuaja janë të gabuara. Lërini njerëzit t’i bëjnë gjërat në mënyrën e tyre, ndërsa ndiheni të sigurt për t’i bërë gjërat sipas mënyrës tuaj. Qasja juaj unike është diçka për t’u vlerësuar, jo për t’u përbuzur.



Peshorja

Të punoni vetëm dhe të përfitoni nga pavarësia juaj është çelësi i suksesit tuaj në këtë kohë. Energjitë e njerëzve të tjerë vetëm do t’ju ngatërrojnë dhe do t’ju largojnë nga qëllimi juaj i vërtetë. Do të arrini shumë më tepër kur i besoni vetes.

Akrepi

Dita ka një fillim të fortë për ju. Jo vetëm që ndiheni emocionalisht të sigurt në veten tuaj, por gjithashtu jeni jashtëzakonisht optimistë dhe të hapur ndaj ideve dhe koncepteve të reja. Perspektiva juaj është e gjerë dhe ju jeni të gatshëm të mësoni.

Shigjetari

Ju po kërkoni një stimul të ri në punën tuaj. Keni nevojë për një sfidë të re ose një lloj nxitjeje krijuese. E njëjta rutinë e vjetër nuk po përmbush. Merrni hapa tani për të futur diçka të re në skenarin tuaj të punës. Është e rëndësishme që ta mbani të freskët.



Bricjapi

Dikush po përpiqet t’ju kontrollojë. Ai ose ajo dëshiron t’ju sjellë në anën tjetër të gardhit. Kini kujdes nga motivet e këtij personi. Jeni të hapur dhe të gatshëm për të eksperimentuar me ide të reja, por së pari sigurohuni që është në interesin tuaj më të mirë ta bëni këtë.

Ujori

Përpjekjet për të balancuar emocionet me logjikën mund të mos kenë sukses sot, veçanërisht kur bëhet fjalë për familjen. Anëtarët e familjes suaj mund të jenë të mërzitur dhe ju mund të mos jeni në gjendje t’i gëzoni ata. Ndoshta gjithçka që mund të bëni është t’i lini ata vetëm për pak kohë për të menduar.

Peshqit

Tani për tani, duket se thjesht po bëni minimumin për t’ia dalë mbanë. Ju nuk po bëni shumë përpjekje shtesë në punën tuaj dhe kështu nuk po ecni përpara ashtu siç dëshironi. Kupto se nëse dëshiron të shkëlqesh, duhet të bësh më shumë.