HOROSKOPI/ 2 tetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Kushtojini kohën e duhur familjes suaj. Dita do të bëhet më emocionuese pasi të merrni një telefonatë nga i dashuri/ e dashura juaj. Një problem në punë mund t’ju shqetësojë dhe mund të kaloni një pjesë të ditës duke menduar për këtë.

Demi

Dikush mund t’ju shqetësojë, por mos lejoni që kjo bezdi t’ju pushtojë. Shqetësimet dhe ankthet e panevojshme mund të jenë dëshpëruese dhe në fund mund të rezultojnë në probleme shëndetësore. Edhe pse shpenzimet tuaja mund të rriten sot, një rritje në të ardhurat tuaja do të bëjë që të mos e ndjeni këtë.

Binjaket

Historia juaj e dashurisë mund të marrë një kthesë të re sot, pasi partneri/partneri juaj mund të diskutojë me ju perspektivën e martesës. Në këtë rast, duhet të merrni parasysh çdo aspekt përpara se të merrni ndonjë vendim. Do të kaloni një mbrëmje të qetë në shtëpi.

Gaforrja

Ata që ende nuk i kanë marrë rrogat mund të fillojnë të shqetësohen për çështjet e parave dhe mund të jenë të prirur të kërkojnë hua. Një udhëtim i shkurtër për të vizituar një mik apo të afërm, do të jetë një pushim relaksues nga rutina e përditshme. Kujtimet romantike do të pushtojnë mendimet tuaja.

Luani

Puna krijuese do t’ju bëjë të ndiheni të relaksuar. Çështjet familjare mund të kërkojnë vëmendjen tuaj të menjëhershme. Do të ndjeni dashurinë e partnerit/partneres suaj rreth jush sot. Parashikohen përparime profesionale për disa persona të kësaj shenje.

Virgjëresha

Mbështetja e njerëzve rreth jush do t’ju sjellë një ndjenjë kënaqësie. Mos jini të çrregullt në sjelljen tuaj, veçanërisht me bashkëshortin, përndryshe mund të prishet qetësia në shtëpi. Mos u shqetësoni për atë që njerëzit e tjerë mendojnë ose perceptojnë për ju. Vetëm sigurohuni që të merrni vendimet e duhura dhe asgjë nuk do t’ju dalë.

Peshorja

Sot do të jeni plot energji. Miqtë do të jenë më mbështetës për idetë tuaja sesa e kishit pritur. Ata që janë të fejuar do ta shohin partnerin/partneren si burim lumturie të madhe. Sot, disa nga miqtë tuaj mund të vijnë në shtëpinë tuaj dhe të kalojnë kohë me ju.

Akrepi

Edhe pse pozicioni juaj financiar do jetë i qëndrueshëm, një dalje e vazhdueshme e parave do t’ju pengojë të realizoni plane të reja. Shëndeti i bashkëshortit/bashkëshortes suaj mund t’ju shqetësojë dhe mund të ketë nevojë për kujdes mjekësor. Sot do të jeni në humor të mirë dhe do të shpërndani dashuri.

Shigjetari

Mund të ketë fitime financiare në mbrëmje, pasi paratë që mund të keni dhënë hua në të kaluarën, mund t’ju kthehen. Një ndryshim i papritur i humorit në jetën tuaj romantike, mund t’ju kapë në befasi. Disa nga synimet tuaja për ditën mund të mos realizohen për shkak të shëndetit të dobët të bashkëshortit/bashkëshortes suaj.



Bricjapi

Mënyra logjike e të menduarit të një shoku do t’ju inkurajojë të zgjidhni një problem. Për disa persona të kësaj shenje, njerëzit me të cilët jetoni mund të mos jenë aktualisht shumë të lumtur me ju, pavarësisht se çfarë bëni për t’i kënaqur ata. Jeta juaj bashkëshortore do të jetë në kulmin e saj.

Ujori

Dikush me plane dhe ide të mëdha do të tërheqë vëmendjen tuaj. Një mik mund të kërkojë këshillën tuaj për të zgjidhur një problem personal. Sot do të rifreskoni një miqësi të vjetër duke kujtuar kujtime të mira.

Peshqit

Çështjet në frontin e familjes mund të jenë problematike. Neglizhimi i përgjegjësive tuaja familjare mund të shkaktojë zemërimin e një anëtari të familjes. Sot do të përjetoni emocione të forta në në jetën tuaj të dashurisë.