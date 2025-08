Horoskopi 2 gusht 2025, cfarë parashikojnë yjet për sot

DASHI

Në kohën që të tjerët janë përfshirë në një debat të ashpër, ju keni fatin të shihni të dyja anët e debatit. Mos hezito të ndërhyni dhe të qetësoni situatën, të tjerët do të jenë mirënjohës.

DEMI

Mundohuni të përshtatni të renë me të vjetrën dhe suksesi nuk do të mungojë. Mbajtja e një dialogu të hapur, të ndershëm dhe të qëndrueshëm me njerëzit përreth do të jetë thelbësore. Jeni në pozitën e duhur për të bërë progresë.

BINJAKËT

Qëndrimi i hidhur dhe i zhgënjyer i dikujt mund t’ju prishë ditën sot. Ka gjasa që këta persona të përpiqen t’ju tregojnë si ta drejtoni punën madje edhe jetën tuaj. Mos u kushtoni as vëmendjen më të vogël.

GAFORRJA

Mundohuni që komunikimi juaj të jetë i qaetë ditën e sotme. Shkoni drejt e në thelb të çështjes, në vend që të humbni kohën tuaj dhe të tjerëve me tema që s’kanë lidhje me problemin kryesor.

LUANI

Fokusi juaj kryesor sot duhet të jetë balancimi mes fantazisë dhe realitetit. Të dyja kanë vlerat e tyre, prandaj mos sakrifikoni njërën për tjetrën. Suksesi do të jetë i juaji nëse arrini të ndërthurni të dyja në planin tuaj aktual.

VIRGJËRESHA

Së fundmi, keni bërë mjaft ndryshime dhe kjo ka qenë diçka shumë pozitive. Ndonjëherë mund të ketë qenë e dhimbshme, por në tërësi, ka qenë për të mirën tuaj. Është koha të përfitoni nga ndryshimet.

PESHORJA

Mundohuni të vini në praktikë talentet tuaja krijuse në mënyrën si i vini ato në zbatim. Një qasje plot imagjinatë është e vlefshme, por humbet vlerën nëse nuk keni mundësinë ta shndërroni atë në diçka konkrete.

AKREPI

Fjalët e dikujt mund të jenë pak të ashpra sot dhe reagimi juaj i parë mund të jetë të largoheni. Kuptoni se ata po përpiqen t’ju ndihmojë, jo t’ju zemërojë. Bashkëpunoni me të në vend që të mendoni se është armiku juaj.

SHIGJETARI

Keni tendencën të mendoni se gjithçka është nën kontroll dhe po funksionon për mrekulli. Por kjo nuk është krejt e saktë. Janë detajet ato që bëjnë diferencën. Nëse bëni një hap pas, do të shihni më shumë të vërtetën.

BRICJAPI

Në përgjithësi, kjo nuk është periudha më e mirë e vitit për ju, dhe kjo po reflektohet qartë në punën tuaj. Mbani mend se vështirësit lehtësohet nëse flisni hapur me dikë që i besoni. Të ndani shqetësimet tuaja do t’i zbusë ato.

UJORI

Qëndroni të fokusuar te ajo që dini te beni me mire, në vend që të përpiqeni të hyni në fusha që nuk i njihni. Është më mirë tjua jepni këto detyra atyre merren me ato fusha.

PESHQIT

Plani juaj është shumë më i madh dhe më gjithëpërfshirës se ai i njerëzve përreth jush. Për pasojë, mos lejoni që ata që nuk mendojnë si ju t’ju pengojnë per te vazhduar perpara. Qëndroni të fokusuar te qëllimet dhe ëndrrat tuaja./bw