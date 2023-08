HOROSKOPI/ 2 gusht 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Mendja juaj po rrotullohet më shpejt se zakonisht. Për të qenë produktiv gjatë kësaj kohe konfuze, largoni thashethemet e kota nga faktet e rëndësishme. Përndryshe, do të përballeni me shumë konfuzion.



Demi

Një mik i rastësishëm bëhet një aleat i rëndësishëm sot. Mbani linjat e komunikimit të hapura mes jush dhe këtij personi, në mënyrë që të dy të përfitoni nga këndvështrimi i njëri-tjetrit për të vërtetën. Kjo aleancë do të bëhet edhe më jetike përgjatë rrugës.

Binjaket

Dikush po ju jep vetëm gjysmë të vërteta dhe kjo po ju bën të vështirë funksionimin produktiv. Ju mund t’ju duhet të konsultoheni me shumë njerëz të ndryshëm në mënyrë që të merrni një analizë të plotë mbi situatën. Kjo kohë e kaluar duke hulumtuar do t’ia vlejë.

Gaforrja

Dikush që ka një qasje mjaft dritëshkurtër për një çështje, po ju krijon probleme. Kujdes nga ata që ju kundërshtojnë vetëm sepse nuk kuptojnë. Nuk ka asnjë arsye që ju të përkuleni nga forma për shkak të gabimit të dikujt tjetër.

Luani

Sot mund ta keni të vështirë të komunikoni me njerëzit e tjerë dhe kjo po e bën të vështirë për ju që të jeni plotësisht produktiv në punë. Mundohuni të mos i merrni gjërat shumë seriozisht. Keni një sens humori për ngjarjet që ju rrethojnë dhe do ia dilni.

Virgjeresha

Edhe pse mund të ndiheni sikur po humbisni luftën, sot ka gjasa të fitoni një betejë të rëndësishme. Këmbëngulni dhe mbani një qëndrim pozitiv. Ju mund ta fitoni këtë për sa kohë që qëndroni të sigurt në veten dhe aftësitë tuaja. Fitorja është e juaja.

Peshorja

Ka të ngjarë të zhgënjeheni nga dikush që mendonit se ishte miku juaj, por që tani po kthehet nga ana tjetër. Ky person tani po punon për të fituar favore me ata në anën tjetër të gardhit. Mos u shqetësoni për atë apo atë. Përqendrohuni te vetja.

Akrepi

Mendja juaj do të ndihet e shpërndarë, por ju mund ta përdorni këtë në avantazhin tuaj. Faktet që mblidhni mund të duken të ndara, por në të vërtetë, të gjitha bashkohen për të formuar një ide shumë të dobishme. Do të keni sukses kur të ktheni vëmendjen tuaj në shumë drejtime.

Shigjetari

Është e rëndësishme që ju të jeni tepër fleksibël. Vetëm kështu do të jeni produktiv në punë. Një qëndrim kokëfortë do t’i largojë njerëzit e tjerë dhe do të humbni ndihmën jetike dhe burimet që ju nevojiten për të qenë të suksesshëm në punën tuaj.



Bricjapi

Kjo është dita juaj për të shkëlqyer. Jeni në një pozicion të mrekullueshëm për të bërë disa lëvizje të mëdha në karrierën tuaj. Nëse jeni në kërkim të një pune, kjo është një ditë e mirë për të gjetur një të tillë. Energjia kozmike është në favorin tuaj, ndaj vendosni qëllimet tuaja lart dhe do t’ia dilni.

Ujori

Jini më të zëshëm sot. Njerëzit nuk janë lexues të mendjes ashtu siç jeni ju. Nëse doni t’i afroheni dikujt sot, atëherë duhet t’ia shprehni atë. Mos kini frikë të flisni. Të bësh këtë është çelësi i një dite të suksesshme në punë.

Peshqit

Është e mahnitshme se çfarë informacioni të dobishëm mund të merrni duke komunikuar me njerëzit me të cilët punoni. Diskutimet me zemër të lehtë me kolegët do të jenë mjaft të vlefshme. Jini të hapur dhe të sinqertë me ata që ju rrethojnë.