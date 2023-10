HOROSKOPI/ 18 tetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Të bësh disa hapa pas nuk është gjithnjë ide e keqe. Nëse keni bërë ndërmend të ktheheni në vendlindje, të telefononi ish të dashurin/dashurën apo t’i ktheheni shkollës, yjet thonë që të mos hezitoni. Merrni një vendim dhe ecni përpara me planin tuaj.

Demi

Edhe pse është dita e duhur për të nisur kërkime apo një udhëtim, nuk është nevoja që të nxitoni me planet apo të rezervoni menjëherë biletat. Mendojini gjërat qetësisht në mënyrë që të veproni ashtu siç duhet.

Binjakët

Mos u shqetësoni për ato çfarë po kaloni gjatë këtyre ditëve. Gjithçka do të zgjidhet shumë shpejt dhe gjërat do të marrin drejtimin e duhur. Merruni me çështje më të rëndësishme, të cilat ndikojnë në të ardhmen tuaj. Sa i përket lidhjes suaj romantike, partneri/partnerja juaj do të shprehë nevojë për të folur seriozisht me ju.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gaforrja

Nëse jeni në prag të marrjes së një vendimi të rëndësishëm, është dita e duhur për ta bërë atë. Megjithatë, nuk do të thotë që mund të merrni patjetër vendimin e duhur. Ndonjëherë mund të mësoni shumë nga gabimet.

Luani

Jo gjithnjë duhet të tregoheni modest për arritjet tuaja. Sa më të turpshëm të jeni, aq më pak do të viheni re. Ka ardhur koha që ta promovoni paksa veten. Ka fakte që tregojnë në mënyrë objektive sesa të vlefshëm jeni.

Virgjëresha

Edhe pse mbrëmja juaj e fundit familjare mund të ketë rezultuar dramatike, nuk do të thotë që edhe tjetra do të jetë njësoj. Tregohuni mendje hapur mbi të gjitha me gratë në jetën tuaj. Ato ju duan shumë edhe pse ndonjëherë nuk e shprehin aq sa duhet.



Peshorja

Nëse çështjet personale ju kanë shpërqendruar nga karriera gjatë këtyre ditëve, sot është dita e duhur për të lëvizur në një tjetër drejtim. Do të kaloni një mbrëmje mjaft të këndshme, ku do të kuptoni sërish sesa miq të mirë keni.

Akrepi

Ekziston mundësia të keni nevojë për ndihmë sot në një çështje profesionale. Mos hezitoni t’i kërkoni ndihmë kolegëve tuaj dhe shprehuni hapur me ta. Sa i përket anës personale, nuk parashikohen zhvillime të veçanta.

Shigjetari

Është e rëndësishme të tregoheni më feksibël me kolegët tuaja dhe shmangni kritikat e tepërta. Bëni kujdes me fjalët, në mënyrë që të shmangni një debat të panevojshëm. Jepini kohë të tjerëve për tu shpjeguar.

Bricjapi

Të lindurit e kësaj shenje do ta kenë mjaft të nevojshme një ditë pushimi. Keni punuar fort gjatë këtyre ditëve, ndaj është mjaft e nevojshme të relaksoheni për të fituar energjitë e humbura. Ka gjasa që t’ju ftojnë në një party në mbrëmje.

Ujori

Pas një dite të lodhshme, përpiquni të relaksoheni duke kryer ndonjë aktivietet zbavitës. Ka gjasa që familja të kërkojë më shumë vëmnedje dhe angazhim nga ana juaj. Sa i përket marrëdhënies në çift, partneri/partnerja juaj mund t’ju bëjë një suprizë mjaft të këndshme.

Peshqit

Duhet të kuptoni se të qenit i/e dashuruar nuk është zgjidhja e të gjitha problemeve. Mjaft u fokusuat tek gjërat që nuk keni dhe nisni të përqendroheni në të tjera çështje. Pra, nëse nuk jeni ende në një lidhje, mos i humbni shpresat. Ndërsa nëse jeni në një lidhje, shprehni dashurinë dhe përkushtimin tuaj.