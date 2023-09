HOROSKOPI/ 14 shtator 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Kohët e fundit ka qenë e vështirë për ju të keni një pasqyrë të qartë mendore për ndonjë gjë. Sot, megjithatë, disa energji të vështira kozmike ngrihen, duke lehtësuar kështu këtë barrë dhe duke sjellë qartësi më të madhe mendore në botën tuaj.

Demi

Ju mund të merrni një telefonatë nga një mik apo i afërm që nuk e keni parë për një kohë të gjatë. Aspekti profesional paraqitet në formë pozitive, por mund të përballeni me disa pengesa.

Binjaket

Tre javët e fundit kanë qenë një kohë për reflektim dhe rishikim. Tani kjo periudhë ka përfunduar dhe është koha për të ecur përpara me besim, Mendimi juaj logjik është kthyer në rrugën e duhur – prandaj mos ngurroni të vazhdoni.

Gaforrja

Gjatë disa javëve të fundit, keni marrë dezinformata për diçka që është e rëndësishme për ju dhe jetike për suksesin tuaj në vendin e punës. Falë pastrimit të kozmosit, e vërteta zbulohet dhe ju jeni në gjendje të punoni me të në mënyrë konstruktive.

Luani

Ju mund të lëshoni një psherëtimë të madhe lehtësimi sot. Planetët ju kanë bërë të vështirë gjatë tre-katër javëve të fundit duke krijuar konfuzion në marrëdhëniet dhe komunikimet tuaja me të tjerët. Sot kjo gjë nuk ndodh më.

Virgjeresha



Marrëdhënia juaj me pajisjet mekanike dhe elektrike ka qenë jo e mirë gjatë tre javëve të fundit. Sot, gjërat fillojnë të lehtësohen dhe funksionojnë siç pritej, dhe do të zbuloni se kompjuteri juaj nuk prishet pothuajse si më parë.

Peshorja

Sot më në fund mund të rregulloni rekordin. Gjatë tre javëve të fundit, kozmosi i çmendur ka vendosur pengesa në planet tuaja. Konfuzioni përfundon sot, ndaj mos ngurroni të festoni në këtë kohë.

Akrepi

Komunikimi është prishur gjatë tre javëve të fundit, por kjo po përfundon tani. Duke filluar nga sot, toni për një komunikim shumë më të qartë përreth po fillon. Tani është koha për të vendosur gjërat në rrugën e duhur.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.



Shigjetari

Vendimet e marra gjatë tre javëve të fundit duhet të rishikohen. Nëse ato kanë qenë të vështira për t’u menaxhuar ose finalizuar, marrëveshjet e biznesit dhe negociatat janë kthyer në rrugën e duhur. Tani ju duhet të rindërtoni dhe riorganizoni me sy të freskët dhe një perspektivë më të qartë.

Bricjapi

Planetët kanë shkaktuar një konfuzion të madh mendor kohët e fundit, por lajmi i mirë është se së shpejti kjo ndryshon. Sot gjërat që kanë ecur prapa ose kanë qenë në pauzë në jetën tuaj, po ecin përsëri përpara.

Ujori

Një telefonatë befasuese mund të vijë sot nga një mik i ngushtë apo partner biznesi apo romantik. Mund të merrni ndonjë propozim që nuk e kishit menduar më parë. Tregohuni i hapur ndaj ideve te reja.

Peshqit

Takimet e humbura dhe telefonatat e humbura kanë qenë të zakonshme gjatë javëve të fundit. Sot, gjërat lehtësohen dhe rrëmujat organizohen përsëri, duke sugjeruar se këto lloj incidentesh të lidhura me punën do të ecin përsëri pa probleme.