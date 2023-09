HOROSKOPI/ 13 shtator 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Mendja juaj është në gjendje t’i zgjidhë gjërat me lehtësi. Ju i shihni gjërat ashtu siç janë dhe jeni shumë racional me vendimet tuaja. Mos u tërhiqni nga rruga juaj. Jini të sigurt në hapat që hidhni. Aspekti romantik paraqitet në formë.

Demi

E vërteta është pikërisht para jush. Ju nuk keni nevojë të lexoni midis rreshtave për të kuptuar se çfarë po ndodh rreth jush. Sa më shumë të përpiqeni të lexoni gjërat sot, aq më shumë konfuz do të bëheni. E vërteta është e thjeshtë. Pranojeni ashtu siç është.

Binjaket

Presioni po vjen nga të gjitha anët dhe ju jeni kapur në mes. Tendenca juaj është që të fajësoni të tjerët për një arsye ose një tjetër. Kjo nuk është një zgjidhje e shëndetshme. Hidhini një sy vetes dhe kuptoni se e keni futur veten në këtë rrëmujë.

Gaforrja

Ka një ndjenjë shumë të gjerë për ditën dhe çfarëdo ideje që keni do të shumëfishohet ose përforcohet në një farë mënyre. Kjo është pozitive, por sigurohuni që t’i verifikoni synimet tuaja me të tjerët përpara se të ecni përpara në mënyrë të pamatur. Kontrolloni përpara se të vazhdoni.

Luani

Ju nuk do të jeni të kënaqur me punën tuaj nëse nuk mund të shihni rezultate të prekshme. Vetëm kur mund të prekni, ndjeni dhe shihni produktin e punës suaj, do të përmbusheni vërtet. Sigurohuni që jeni në një rrugë që do t’ju çojë drejt këtij përfundimi të kënaqshëm.

Virgjeresha



Mos merrni asgjë si të mirëqenë. Faktet do të ngatërrohen falë dikujt që do të preferonte t’i besoni atij ose asaj sesa të besoni të vërtetën e vetme. Nëse diçka tingëllon shumë e mirë për të qenë e vërtetë, ndoshta është. Verifikoni vetë faktet.

Peshorja

Ndonjëherë mund të ndiheni si një merimangë që varet nga një fije. Mendimi i vetëm që ju mban lart është një fije e hollë dhe e brishtë. Nuk ka asnjë arsye pse duhet të vazhdoni në këtë mënyrë. Tani është koha që të bëheni më të qëndrueshëm dhe të sigurt në karrierën tuaj.

Akrepi

Jini të sigurt në punën tuaj, por sigurohuni që besimi juaj të mos kthehet në arrogancë. Qëndrimi i tepërt i njohurive do t’i largojë njerëzit. Do të humbni mbështetjen që ju nevojitet për të ecur përpara në fazën tjetër të lojës.

Shigjetari

Qëndroni në këmbë kundër atyre që ju pengojnë. Kur veprimi vjen për të shkaktuar zemërim, ju keni faktet e sakta dhe ju e dini atë. Njerëzit në anën tjetër janë thjesht plot me ajër tensionues. Mos u mbingarkoni nga prania e tyre.

Bricjapi

Mos nxitoni në përfundime shumë shpejt. Nuk është koha për të bërë supozime. Kjo është një kohë për të mbledhur fakte dhe për të përpunuar. Çdo gjë e bërë shumë me nxitim do të dështojë dhe do të duhet të ribëhet në një datë të mëvonshme.

Ujori

Mendimi juaj është i qartë dhe logjik, dhe kjo po ju ndihmon të zgjidhni çështjet e vështira me të cilat keni luftuar. Çelësi është të mos lejoni që egoja juaj të pengojë rrugën tuaj të vërtetë. Merrni vendime që mbështesin shpirtin tuaj të vërtetë të brendshëm, jo egon tuaj.

Peshqit

Dikush po ju paraqet fakte të ftohta dhe të vështira, dhe në vend që t’i trajtoni këto fakte në mënyrë racionale, ka të ngjarë të ktheni gjithçka në një dramë të madhe dhe të shpërndani të gjithë situatën jashtë proporcionit. Bëni çmos për të qëndruar me këmbë në tokë.