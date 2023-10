HOROSKOPI/ 12 tetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Shprehni mirënjohjen tuaj ndaj të afërmve që ju kanë ndihmuar në kohë krize. Gjesti juaj i vogël do të lumturonte këta persona. Sot, partneri juaj do ta ketë tejet të vështirë për t’u marrë me sjelljen tuaj të çrregullt.

Demi

Ankthi juaj do të zhduket ndërsa merrni nën kontroll situatën. Duhet të mësoni disa leksione nga disfatat tuaja të kaluara në punë. Sot do të merrni shumë ftesa interesante si dhe një dhuratë surprizë.

Binjaket

Shanset për t’u shëruar nga problemet fizike janë të mëdha, gjë që do t’ju mundësojë të merrni pjesë në aktivitete sportive. Problemet në vendin e punës mund t’i dërgoni në shtëpi.

Gaforrja

Mos lejoni që t’ju kapë ndjenja e zhgënjimit. Pas një kohe të gjatë, ju dhe partneri juaj do të kaloni një ditë të qetë së bashku pa luftime dhe argumente. Mendojeni dy herë përpara se të bëni një blerje.

Luani

Shmangni alkoolin e tepërt dhe ngarjen me nxitim të makinës. Ju do të prezantoheni me shumë skema të reja financiare, por peshoni me kujdes çdo vendim që ndërmerrni.

Virgjeresha

Duhet të uleni dhe të qetësoheni sot, si dhe të përfshiheni në aktivitete që kthejnë humorin. Një takim i papritur romantik është parashikuar sot. Shefi juaj nuk do të jetë i interesuar për justifikime, ndaj bëjeni sa më mirë punën tuaj.



Peshorja

Ka të ngjarë të përballeni me disa pengesa. Mos e humbni kurajën, por punoni më shumë për të marrë rezultatet e dëshiruara. Do të jetë një ditë e mahnitshme në jetën tuaj të dashurisë.

Akrepi

Mos humbisni kohë duke ndërtuar kështjella në ajër. Aftësia juaj për t’i bërë përshtypje të tjerëve do të sjellë shpërblime. Armiqtë në punë mund të bëhen miq me ju sot vetëm për shkak të një akti të vetëm të mirë.

Shigjetari

Bashkëpunoni më një koleg sepse ndihma e tij do të jetë shumë e vyer. Ka ardhur koha që të mos bëni përjashtime sa i përket shoqërisë tuaj. Megjithate mos e zgjeroni shumë rrethin tuaj.

Bricjapi

Mos u sillni si ata njerëz që heqin dorë nga shtëpia dhe shëndeti për të realizuar ëndrrat e tyre dhe për të ndjekur pasionet e tyre. Bëni kujdes me buxhetin tuaj për të shmangur problemet financiare.

Ujori

Shmangni një person egoist sot pasi ai mund t’ju shkaktojë shumë tension. Nuk është një ditë shumë e dobishme prandaj kontrolloni situatën tuaj të parave dhe kufizoni shpenzimet tuaja. Mos e neglizhoni jetën tuaj shoqërore.

Peshqit

Përpjekjet e bëra për të përmirësuar pamjen dhe personalitetin tuaj do të kthehen në kënaqësinë tuaj. Në vendin e punës do ju shikojnë me admirim pikërisht per shkëlqimin që rrethon.