HOROSKOPI/ 12 shtator 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Të tjerët rreth jush po ju vërtetojnë për punën tuaj të palodhur dhe përpjekjet e ndërgjegjshme dhe të përpikta. Ky reagim pozitiv sigurisht që ju bën të ndiheni mirë, dhe duhet. Ju e keni fituar atë. Sot po ndiheni aq mirë sa jeni të gatshëm të bëni edhe një hap më tej.

Demi

Merrni një moment për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata. Tani është koha për t’u bazuar dhe për të marrë një perspektivë realiste për situatën tuaj. Në mënyrë që të jeni të suksesshëm në botën e punës, duhet të keni të paktën një këmbë në tokë.

Binjaket

Të qenit me të tjerët do t’ju japë kënaqësi të jashtëzakonshme. Të tjerët po ju mbështesin dhe ju lavdërojnë për punën e vështirë që keni bërë. Të tjerët janë të gatshëm të përputhen me përpjekjet tuaja, duke e bërë më të lehtë për ju të kryeni punën tuaj.

Gaforrja

Ju po ndjeni presion nga jashtë që ju thotë se duhet të përputheni me një mënyrë të caktuar të menduari ose metodë pune. Ndoshta ju keni filluar të humbni besimin në veten tuaj për shkak të këtij presioni të jashtëm. Në vend të kësaj, shfaqni stilin tuaj unik.

Luani

Edhe nëse nuk jeni duke punuar sot, puna është ende në mendjen tuaj. Truri juaj është në shpejtësi të lartë, dhe ketu nuk ka asgjë të keqe. Një ide që keni sot ia vlen të ndiqet. Keni arritur një pikë të re fillestare; kështu që, mos ngurroni të mbillni disa fara të reja në këtë kohë.

Virgjëresha



Ju keni një ndjenjë bezdisëse që ju thotë se duhet të jeni më produktiv me kohën tuaj tani. Falë kësaj ndjenje bezdisëse, shfaqet një grusht faji dhe ju mund të ndiheni i turpëruar që nuk keni bërë më shumë. Mos e pranoni këtë faj.

Peshorja

Idetë brilante që keni pasur dje nuk duken më aq të shkëlqyera. Një re e errët hyn, dhe papritmas ana negative e mendjes suaj merr drejtimin – duke ju thënë pse idetë tuaja janë të gabuara. Dëgjoni këtë zë, por mos u mbingarkoni prej tij.

Akrepi

Po gjeni mënyra për të krijuar rregull me faktet që keni mbledhur. Ngadalë po ndërtoni një strukturë ose një kornizë që funksionon mirë me situatën tuaj. Qasja juaj është praktike dhe e fortë. Përpjekjet tuaja do të shpërblehen.

Shigjetari

Është koha për të vënë rregull në shpërndarjen tuaj të ideve. Është koha që ju të përmirësoheni. Pjesa më e madhe e energjisë suaj është humbur kohët e fundit pasi ajo shkon jashtë në qindra drejtime të ndryshme. Tani duhet të jeni më të vetëdijshëm për t’u fokusuar.

Bricjapi

Ka një ngacmim të ditës që mund t’ju bëjë të ndiheni të mërzitur dhe të nervozuar. Mund të duket sikur askush nuk ju kupton. Duke u hapur me të tjerët, do t’i lejoni ata të hapen me ju. Njerëzit do të jenë të shqetësuar për të mësuar funksionet e brendshme të mendjes suaj.

Ujori

Nuk ju pëlqen kritika dhe zakonisht kur dikush është kritik, ju mbylleni në vetvete. Ju zemëroheni me të sepse ai person po lëndon ndjenjat tuaja. Ndryshojeni perspektivën tuaj dhe kuptoni se ky person po ju bën një nder.

Peshqit

Ju ndjeni pak presion në kohën e tanishme sepse nuk po ndiqni një lloj “rruge” të përshkruar. Qasja juaj nuk është domosdoshmërisht një qasje tradicionale, dhe kështu ndoshta ju ndiheni sikur është e pavlefshme. Rruga juaj është rruga e duhur.