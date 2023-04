Horoskopi 12 Prill, çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Qielli ju shtyn drejt sqarimeve në çift ndaj mos i shtyni diskutimet. Nga ana tjetër, tani pushimet kanë përfunduar dhe është koha për të nisur një fillim të mirë. Në punë ka pak tension në ajër por asgjë e pazgjidhshme.

Demi

Paqja në jetën bashkëshortore më në fund kthehet me këta yje. Mund të qartësoheni dhe të gjeni sërish bashkim dhe pasion. Mundohuni ta jetoni dashurinë më lehtë. Sa i përket punës, ka mundësi të reja.

Binjakët

Mund të ndiheni të larguar nga i dashuri juaj, por mos u shqetësoni, me kalimin e kohës distancat do të shkurtohen. Do të rizbuloni besimin dhe entuziazmin tek të tjerët. Në punë jeni në një fazë disi statike. Jeni të lodhur nga rutina e zakonshme dhe dëshironi mundësi të reja për sukses.

Gaforrja

Duhet të bëni një zgjedhje në dashuri deri në fund të muajit ndaj filloni të mendoni me kujdes për atë që dëshironi. Mbërrin në punë bashkëpunime të reja që do të jenë vendimtare për të ardhmen. Ndoshta ju mund të filloni një fillim të shkëlqyeshëm siç nuk ka ndodhur për një kohë.

Luani

Të gjitha historitë e reja të dashurisë janë të rëndësishme, por edhe çiftet e qëndrueshme mund të fillojnë të bëjnë plane për të ardhmen. Në punë duhet të veproni.

Virgjëresha

Duhet të jeni të kujdesshëm në dashuri sepse Venusi dhe Jupiteri janë të kundërta. Në punë nuk është një moment rozë dhe do t’ju duhet të përfitoni sa më mirë nga një situatë e keqe. Përveshni mëngët dhe do të shihni se gjithçka do të rregullohet më shpejt se sa pritej.

Peshorja

Mos e humbni kohën duke u zemëruar me njerëzit, nuk ia vlen. Për sa i përket punës, jeni në një fazë pasigurie, e cila megjithatë shumë shpejt do të zgjidhet. Mos u shqetësoni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Akrepi

Të mërkurën dita është ideale për ndjenjat, ndaj shfrytëzojeni sa më shumë. Për sa i përket punës, do të ketë udhëtime të rëndësishme dhe gjithashtu dialog me shefat që mund të japin shumë.

Shigjetari

Gjëja më e mirë për të bërë në dashuri është të ndiheni mirë dhe të mos vuani, ndaj lini pas të kaluarën dhe hapuni për gjëra të reja. Në punë, harroni kolegët e frustruar.

Bricjapi

Keni një dëshirë të madhe për t’u rikthyer në rrugën e duhur pasi keni dalë nga një marrëdhënie toksike. Në punë, përkundrazi, filloni të shikoni përreth dhe të bëni projekte të reja. Ndryshimi nuk është kurrë një humbje, por një mundësi.

Ujori

Të mërkurën duhet të jeni të vëmendshëm ndaj takimeve të reja të dashurisë, veçanërisht nëse jeni tashmë në një lidhje. Në punë duhet të bëni disa sakrifica por do ia dilni.

Peshqit

Keni hënën e kundërt në dashuri, ndaj bëni kujdes. Për sa i përket punës, ka vonesa, por në pak javë do të ketë një kthesë vendimtare. Bëhuni gati dhe mos prisni minutën e fundit.