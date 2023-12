HOROSKOPI/ 11 dhjetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Ne planin financiar do arrini objektivat qe i kishit venë vetes dhe gjendja do vijë duke u përmirësuar. Duhet të mendoheni disa herë para se t’i thoni diçka partnerit tuaj sot, pasi një gabim i vogël mund t’iu kushtojë shumë shtrenjte.

Demi

Buxheti ka për të qenë më i mirë se në të shkuarën, kështu që do i lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim me tepër. Sa i përket aspektit sentimental, gjërat nuk do të ecin sipas planit.

Binjakët

Me shpenzimet duhet të bëni kujdes, veçanërisht nëse keni marrë edhe hua ose kredi së fundmi. Sot do bini dakord me partnerin tuaj dhe do jeni gati te bëni diçka ndryshe nga zakonisht.

Gaforrja

Gjendja e financave do jetë shumë delikate. Mos shpenzoni për gjerat që nuk janë të rëndësishme. Ditë interesante do jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje dashurie.

Luani

Buxheti do fillojë të stabilizohet dalëngadalë. Do jeni më të logjikshëm me çdo hap që do hidhni. Beqarët nuk do mendohen dy herë për të pranuar të dalin me dikë.



Virgjëresha

Për dashurinë e madhe duhet të presin ende disa kohë. Financat kane për të qenë të mira dhe nuk do gjendeni aspak në vështirësi. Ditë e privilegjuar do jete kjo e sotmja për te gjithë ata që kanë dikë në zemrën e tyre.

Peshorja

Financat do i menaxhoni me kujdes dhe maturi prandaj nuk do ketë probleme. Do ndiheni të lirë të bëni atë që do dëshironi sot në aspektin sentimental.

Akrepi

Personat që nuk janë në një lidhje dashurie duhet te tregohen akoma më të duruar në mënyrë që të gjejnë personin më të përshtatshëm. Po u nxituan nuk do fitojnë asgjë përveçse do brengosen.

Shigjetari

Buxhetin do e keni gjithë kohës nën kujdes prandaj nuk do ju dale asnjë e papritur. Do arrini madje të shlyeni edhe borxhet e hershme. Ditë e qetë do jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje.

BRICJAPI

Personat e dashuruar duhet ta lënë veten të lirë dhe të dalin me cilindo që do i ftojë. Askush nuk do i detyrojë më pas të bëjnë diçka qe nuk duan. Financat do jenë më të qëndrueshme.

Ujori

Beqarët do realizojnë në mënyrë të çuditshme disa takime dhe e ardhmja do ju ndryshoje përnjëherë. Në planin financiar do jenë kushtet ideale për të marrë masa dhe për ta ndryshuar situatën.

Peshqit

Buxheti do jetë i kënaqshëm dhe do arrini t’i kryeni pa frikë shpenzimet që keni menduar. Do i shlyeni edhe huat që kishit marrë.