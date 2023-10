HOROSKOPI/ 10 tetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Nëse dikush po përpiqet të nxjerrë në pah me çdo kusht vlerat e tij, ju mund të mos e pëlqeni por kjo nuk ju jep të drejtë ta ndaloni atë të bëj një gjë të tillë. Kritikat e shumta mund t’ju sjellin vetëm probleme, ndaj zgjidhini fjalët kur jepni mendimin tuaj.

Demi

Disa prej kolegëve tuaj mund të përballen me një problem gjatë kësaj të mërkure, por emri juaj do të përmendet vazhdimisht si personi i duhur për ta zgjidhur atë. Fatmirësisht, do të arrini t’ia dilni mbanë. Kini besim në vetvete dhe vlerësojini aftësitë tuaja.

Binjakët

A dëshironi të krijoni një marrëdhënie më të fortë me personat që shoqëroheni? Kjo do të varet shumë nga sjellja juaj. Nëse ju vërtet e dëshironi një gjë të tillë, lejojini miqtë tuaj të shprehen lirshëm me ju dhe këshillojini për çështje të ndryshme nëse e shihni të arsyeshme. Nëse dëshironi të nisni një lidhje romantike me dikë pranë jush, nuk është momenti i duhur për ta bërë këtë.

Gaforrja

Ekziston mundësia të zgjidhni një konflikt që keni pasur me një prej fqinjëve apo miqve tuaj. Mos u përpiqni të gjeni përgjigjen e gjithçkaje apo të gjeni burimin e zgjidhjes së një problemi. Thjesht ndihuni të lumtur që nuk ju duhet të shqetësoheni më lidhur me këtë çështje.

Luani

Duke kaluar kohën e lirë me vetëm një person, pavarësisht sesa mirë mund t’ju bëjë të ndiheni, rrezikoni të përfshiheni shumë thellë dhe shpejt në këtë marrëdhënie. Sa i përket anës profesionale, do të jetë një ditë e zakonshme pa zhvillime të rëndësishme.

Virgjëresha

Keni bërë përpjekje të mëdha për të përfunduar disa projekte, por keni ende për të bërë dhe bëhet fjalë për pjesën më të vështirë. Partneri/partnerja juaj ka më shumë nevojë për vëmendjen tuaj. Edhe nëse nuk keni kohë mjaftueshëm për të qëndruar me të, përpiquni t’i shfrytëzoni sa më shumë momentet teksa qëndroni pranë njëri tjetrit.





Peshorja

Irritimi që keni ndjerë për shkak të dikujt kohët e fundit ka gjasa të venitet.

Ekziston mundësia që personi në fjalë t’ju kërkojë ndjesë rreth veprimeve ndaj jush. Mund të nisni një kapitull të ri në anën profesionale por tregohuni mjaft të vëmendshëm.

Akrepi

Mirësia dhe fleksibiliteti janë cilësi të mira, por duhet të dini edhe t’i evitoni në raste të caktuara. Ndonjëherë duhet të tregoheni më të ashpër nëse do të jetë e nevojshme. Gjeni ekuilibrin mes këtyre, por do t’ju duhet pak kohë për ta arritur këtë. Do të lumturoheni kur t’ju vijë një ftesë nga një person i caktuar.

Shigjetari

Sot mund ta gjeni veten duke biseduar me dikë që nuk e kishit menduar kurrë më parë. Kjo mund të rezultojë edhe në një romancë, e cila do të forcohet nga dita në ditë. Sa i përket anës profesionale, gjatë ditës së sotme mund të mbani një fjalim para drejtuesve tuaj, të cilët do t’ju vlerësojnë.

Bricjapi

Mos hezitoni të ndihmoni dikë gjatë ditës së sotme, i cili mund të jetë vërtet në nevojë. Duke ndihmuar të tjerët të zgjidhin problemet e tyre, mund t’ju ndihmojë të hiqni mendjen nga problemet tuaja ose të kuptoni më mirë jetën duke mësuar nga ato çfarë përjetojnë njerëzit rreth jush. Sa i përket lidhjes suaj romantike, ka gjasa që sjellja juaj të ndërlikojë marrëdhënien në çift.

Ujori

Aparenca do të jetë shumë e rëndësishme sot, por më e rëndësishme do të jetë bukuria e brendshme që do të ndikojë në krijimin e një romance mjaft të këndshme. Këtë të mërkurë rekomandohet të harroni çdo problem dhe t’i dedikoheni partnerit/partneres suaj.

Peshqit

Do të jetë një ditë e mbushur plot aktivitete, por produktive. Megjithatë kushtojini më shumë kohë vetes suaj dhe familjarëve. Qëndroni më shumë me ta pasi kjo do t’ju bëjë të ndiheni edhe më komod. Sa i përket marrëdhënies suaj romantike, është e nevojshme një periudhë pauze për t’i dhënë më shumë kohë njëri-tjetrit.