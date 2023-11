HOROSKOPI/ 1 nëntor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Ju keni shtylla të forta mbështetjeje përreth jush. Ka drita udhëzuese që ndihmojnë për të treguar rrugën Përdorni mbështetjen e këtyre njerëzve dhe do të ecni përpara. Ju jeni në një pikënisje. Pastrojeni tryezën tuaj nga mbeturinat dhe filloni diçka të re.

Demi

Sigurohuni që të shkoni në punë me një buzëqeshje. Nëse ndiheni të mërzitur, buzëqeshjet e njerëzve të tjerë vetëm do t’ju bëjnë më të zemëruar dhe të frustruar. Vetëm për shkak se jeni zgjuar në anën e gabuar të shtratit, kjo nuk do të thotë që ju duhet të qëndroni atje.

Binjaket

Gjithçka po funksionon në favorin tuaj. Lërini mënjanë vështirësitë afatgjata që po përjetoni dhe përqendrohuni në të tashmen. Ka një potencial të madh për ju në situatën aktuale në të cilën ndodheni. Tani është koha që ju të zgjeroheni, jo të kontraktoheni.

Gaforrja

Nuk ka kuptim të inatosemi me kundërshtarin dhe ta luftoni atë. Ju nuk do të jeni në gjendje ta mposhtni atë, kështu që mund t’i bashkoheni edhe ju. Kjo është një kohë që ju të bëni paqe dhe të gjeni mënyra në të cilat jeni të ngjashëm në vend të mënyrave se si jeni të ndryshëm.

Luani

Diçka duhet të jepni – dhe ka shumë të ngjarë që kjo të ndodhë. Thjesht duhet t’i jepni një shtytje shtesë përpjekjeve tuaja. Mos kini frikë të përdorni sharmin dhe vullnetin tuaj të fortë. Jeni më afër se sa mendoni. Ju keni punuar për të arritur deri këtu. Tani ju duhet të shkoni deri në fund.



Virgjeresha

Mund të ndiheni sikur po jepni një performancë. Ju jeni në skenë dhe të gjithë po shikojnë. Ju mund ta përballoni atë. Nuk e keni problem të kaloni nga një situatë në tjetrën me lehtësi dhe qetësi të madhe. Mbajeni kokën lart dhe do t’ia dilni.



Peshorja

Mundësi të mrekullueshme do t’ju vijnë në vend për sa kohë të jeni të gatshëm të bashkëpunoni me të tjerët. Përpjekja për të bërë gjithçka vetë thjesht nuk do të funksionojë. Mos jini kokëfortë tani. Filloni javën me një notë harmonike – jo egoiste.

Akrepi

Atmosfera ju bën thirrje që të jeni social dhe miqësor. Buzëqeshni kur takoni njerëz të tjerë. Ky lloj humori do të ndikojë tek të tjerët dhe do ta bëjë javën të fillojë shumë mirë. Mos u tkurni në sfond. Tregohuni më i hapur.

Shigjetari

Gjithçka po funksionon mirë për ju! Jeni në një pozicion shumë të favorshëm me të gjithë rreth jush. Ju jeni në gjendje të bëni një përparim të madh në çdo gjë që trajtoni. Kjo është pika e ndritshme midis reve të stuhisë që keni pritur.

Bricjapi

Kjo do të jetë një ditë e vështirë për ju në përgjithësi. Lërini mënjanë emocionet dhe shqetësimet tuaja. Mbani qëndrimin tuaj optimist dhe pozitiv në çdo kohë. Aspekti sentimental mund të ketë probleme, por ato do të jenë të përkohëshme.

Ujori

Dita fillon me një notë shumë pozitive për ju. Ju keni më shumë kontroll sesa mendoni. Ju keni më shumë fuqi se sa mendoni. Njerëz të tjerë janë të lumtur që punojnë me ju, dhe në përgjithësi, mjedisi rreth jush është i shëndetshëm për të gjithë.

Peshqit

Mundohuni të mos jeni tepër të kujdesshëm për gjithçka. Nëse jeni nervoz dhe në ankth, atëherë do t’i bëni të gjithë rreth jush edhe më nervozë. Ky humor i vështirë do të vazhdojë të acarohet nëse nuk jeni të kujdesshëm.