HOROSKOPI/ 1 gusht 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Kundërshtimi i papritur do të vijë në rrugën tuaj. Mos lejoni që kjo t’ju largojë nga ekuilibri. Me shumë mundësi, ju mund ta integroni një informacion të ri në mënyrë shumë efektive në rutinën tuaj aktuale. Punoni për të bashkëpunuar në vend që të shpërfillni.



Demi

Kreativiteti ka shumë anë të ndryshme dhe ju jeni në një pozicion të përsosur për të integruar këto aspekte të ndryshme së bashku për të krijuar diçka mjeshtërore. Kombinoni traditat e vjetra me teknika të reja dhe inovative. Sa më shumë imagjinatë, aq më mirë.

Binjaket

Dikush me të cilin punoni dhe mendonit se ishte në “anën tuaj” befas duket se po bashkohet me “opozitën”. Kuptoni se jo gjithçka është aq e prerë dhe e tharë sa mund të duket. Në fund të fundit, ju jeni të gjithë në të njëjtin ekip.

Gaforrja

Ndarja e së vërtetës nga fantazia mund të mos jetë veçanërisht e lehtë sot, pasi të dy aspektet duket se janë të ndërthurura në informacionin e ri që po ju vjen. Bëni pyetje përpara se të veproni me supozimin se të gjitha faktet që hasni janë të vërteta.

Luani

Ju do të luani një rol të rëndësishëm sot teksa kapërceni hendekun midis dy pozicioneve të kundërta. Këto dy grupe idesh janë më të pajtueshme nga sa mendojnë shumica e njerëzve – dhe ju jeni personi që mund t’i bëni të tjerët ta shohin këtë dhe ta kuptojnë.

Virgjeresha

Mund ta keni të vështirë të përshtateni me energjinë e ditës. Shumicën e kohës, mendimet tuaja do të shpërndahen dhe do ta keni të vështirë të jeni produktiv, pasi shpërqendrimet janë kudo. Mos e trazoni veten për këtë. Vetëm bëni më të mirën tuaj.

Peshorja

Lërini lëngjet tuaja krijuese të rrjedhin. Ka më shumë të vërteta në fantazitë tuaja sesa mendoni. Ju do të bëni përparime të mëdha në karrierën tuaj nëse thjesht e lini imagjinatën tuaj të egër. Tani është koha për të sjellë në jetë këto ide të mrekullueshme.

Akrepi

Një dritë e re hidhet mbi çështjet e vjetra. Ky informacion i ri vjen nga një burim shumë i pamundur, prandaj jini të hapur për të gjithë njerëzit dhe perspektivat për të kuptuar këtë informacion të ri. Nuk do të jetë shumë e qartë për vëzhguesin mesatar.

Shigjetari

Dikush që mund të ketë shmangur një nga idetë tuaja në të kaluarën, befas po rimendon këndvështrimin e tij ose të saj. Ky zbulim i madh ka të ngjarë të hapë mundësi të mëdha karriere. Jini të hapur dhe të sinqertë me idetë tuaja. Duke bërë këtë do t’ju çojë larg.





Bricjapi

E vjetra dhe e reja sot funksionojnë në mënyrë harmonike. Ju jeni në anën e “të resë” – ndihmoni për të sjellë teknika dhe ide inovative në vendin e punës. Do të zbuloni se edhe pse të tjerët mund të jenë të mbërthyer fort në rrugët e tyre, ata do t’ju dëgjojnë.

Ujori

Mendimet rebele ka të ngjarë të hyjnë në kokën tuaj sot. Ju keni ide të përsëritura se si të krijoni rebelim në vendin tuaj të punës. Në një farë mase, kjo mund të mos jetë një ide e keqe. Vetëm sigurohuni që arsyet tuaja të jenë të shëndosha përpara se të nxisni telashe.

Peshqit

Shkruani idetë tuaja të shkëlqyera para se të largohen nga koka juaj. Mund të mos jetë një ide e keqe të mbani gjithmonë një bllok dhe stilolaps në dorë. Mendimet tuaja të mprehta nuk janë të mira nëse nuk mund t’i mbani mend ato.