Mendojnë se janë qendra e botës! Njihuni me shenjat më narciziste të Horoskopit
Këto shenja besojnë se janë në qendër të botës dhe të gjithë duhet të jenë pranë tyre për t’i admiruar ato. Gjeni nëse ka ndonjë në jetën tuaj.
Demi
Demi pëlqen të jetojë mirë, të plotësojë të gjitha nevojat e tyre dhe shpesh kërkon që njerëzit përreth tyre të marrin përgjegjësinë për mirëqenien e tyre. Ata e shohin veten e tyre si njerëz të mahnitshëm dhe besojnë se kjo është arsyeja pse të tjerët duhet të përpiqen t’i kënaqin të gjithë. Përkundër këtij trendi, njerëzit e Demit janë jashtëzakonisht të vendosur dhe të përqendruar në qëllimet e tyre, duke u bërë shembuj të shkëlqyeshëm të kapërcimit dhe vetëbesimit.
Binjakët
Binjakët shihen nga shumë si personalitete narciziste, të cilët presin që njerëzit e tjerë të bëjnë gjithçka në marrëdhëniet e tyre. Ata duan të trajtohen mirë dhe të përkëdhelen nga të gjithë sepse besojnë se e meritojnë dhe nëse nuk stimulohen ata humbin lehtësisht interesin për çdo marrëdhënie dhe largohen pa shikuar prapa. Sidoqoftë, edhe nëse disa nga këto gjëra janë të vërteta, ata janë përsëri personat me të cilët do të keni disa nga momentet më të mira, sepse ata janë me zemër të mirë dhe pozitiv.
Luani
Luanët e konsiderojnë veten mbretër të zodiakut dhe presin që njerëzit t’i trajtojnë si duhet. Atyre u pëlqen të jenë në majë dhe të marrin vëmendje, dashuri dhe përkëdhelje gjatë gjithë kohës. Ata gjithashtu vlerësojnë shumë që respektohen dhe se pikëpamjet e tyre merren si të mirëqena. Personalitetet e tyre priren të jenë dominuese, të cilat mund të krijojnë konflikte në marrëdhëniet e tyre, por kur ekziston një ekuilibër i shëndetshëm, ata gjithashtu mund të tregojnë të gjitha pikat e tyre të mira dhe të krijojnë lidhje të qëndrueshme.
Peshorja
Peshorja mund të ketë vërtet një anë të përkëdhelur dhe temperamente. Atyre u pëlqen të trajtohen me shumë vëmendje dhe admirim, sepse besojnë se e meritojnë vërtet. Këta njerëz duan marrëdhëniet më të mira dhe besojnë se do t’i gjejnë tek ata që janë gjithmonë të gatshëm t’u binden urdhrave të tyre. Pavarësisht kësaj, Peshoret janë gjithashtu simpatikë dhe kanë një energji që ndot mjedisin dhe tërheq njerëzit, duke krijuar sindikata të veçanta dhe të vërteta./revistapsikologjia