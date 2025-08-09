Hiqni dorë nga uji i ftohtë, nutricionisti tregon rreziqet dhe temperaturën ideale që duhet të konsumohet
Uji është burimi thelbësor për një shëndet të mirë dhe për të qëndruar gjithnjë në formë, por konsumimi i sasisë së madhe të ujit nuk mjafton nëse nuk dihet temperatura në të cilën duhet pirë.
Edhe pse vera po largohet, shumë njerëz vazhdojnë të pinë ujë shumë të ftohtë direkt nga frigoriferi, një zakon që sipas nutricionistit Altin Joka mund të jetë fatale për disa individë.
Joka shpjegon se pirja e ujit të ftohtë mund të shkaktojë hemorragji cerebrale ose atak kardiak. Ai rekomandon që temperatura shkencërisht e duhur e ujit për konsum të jetë rreth 15-16 ose 18 gradë Celsius.
“Uji i ftohtë ngushton enët e gjakut dhe rrit rrezikun për presion të lartë të gjakut dhe bllokim të enëve të gjakut për shkak të ngushtimit të tyre. Kjo është veçanërisht e rrezikshme për njerëzit që vuajnë nga probleme shëndetësore dhe mund të çojë deri në atak kardiak,” shpjegon ai.
Ai thekson gjithashtu se kur fusim në gojë diçka shumë të ftohtë, mpihen nofullat dhe pak koka, dhe nuk kuptojmë as shijen. Kjo është shenjë se trupi është në rrezik për hemorragji cerebrale.
Joka shton se “kontraktohet muskuli për 22 minuta në momentin që pimë ujë në temperaturë nga 2 deri në 6 gradë. Uji i ftohtë shkakton trashje të mukusit të zorrëve, prishje të dhëmbëve dhe ulje të përkohshme të nivelit të qelizave të bardha të gjakut.”
Ai përfundon duke theksuar se temperatura më e mirë e ujit, e vërtetuar shkencërisht, është ajo që është midis 15-16 dhe 18 gradë, ose ajo që quhet temperatura ambientale. Kjo është temperatura ideale për konsum që nuk rrezikon shëndetin.