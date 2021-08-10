LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Hiqni dorë, me këto 4 gjeste nuk dukeni aspak tërheqëse në sytë e të tjerëve

Lajmifundit / 10 Gusht 2021, 20:56
Soft

Hiqni dorë, me këto 4 gjeste nuk dukeni aspak tërheqëse

Gjuha e trupit është zbuluar shumë kohë përpara kozmetikës ose rrobave. Madje edhe përpara se njerëzit të përdornin gjuhën e folur. Kjo është arsyeja pse kjo metodë komunikimi instiktiv është faktori kryesor që ndikon në mënyrën se si njerëzit e tjerë na perceptojnë.

Bright Side na jep një udhëzues të shpejtë mbi gjuhën e trupit dhe gjestet që nuk duhet të përdorni nëse dëshironi të dukeni tërheqës në sytë e të tjerëve:


Dora mbi dorë

Hiqni dorë, me këto 4 gjeste nuk dukeni aspak tërheqëse

Kur i vendosni duart pas shpine dhe me njërën kapni tjetrën, ky është një sinjal i fortë negativ për të tjerët. Ky është zakonisht qëndrimi që marrim kur jemi të mërzitur ose të zemëruar. Sa më lartë ta kapni krahun, aq më i pakënaqur ju dukeni njerëzve.


Këmbët e kryqëzuara

Hiqni dorë, me këto 4 gjeste nuk dukeni aspak tërheqëse

Këmbët e kryqëzuara tregojnë se ju nuk i besoni gjërat për të cilat po flisni. Nëse i mbani duart në xhep, me siguri askush nuk do t’ju kushtojë vëmendje. Personat që fusin duart në xhep, përpiqen të fshehin ankthin.

Duart e mbyllura

Hiqni dorë, me këto 4 gjeste nuk dukeni aspak tërheqëse

Duart e mbyllura do të thonë “Jam këtu pa dëshirën time, dua të iki, s’më intereson asgjë”. Kjo nuk është një shenjë shumë e këndshme për t’ju dërguar të tjerëve apo jo?

Duart e shtrënguara në një pozicion të ngritur

Hiqni dorë, me këto 4 gjeste nuk dukeni aspak tërheqëse

Duart e shtrënguara në këtë pozitë të ngritur janë një modifikim i gjestit të mëparshëm, por është akoma më i keq: Sa më lartë i vendosni krahët, aq më shumë fshihni pas tyre.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion