Harrojeni vrapin, janë këto mënyrat më të mira në kushte shtëpie që të zhdukni kilet e tepërta

Të heqim kilet e tepërta është ëndërr për të gjithë. Mundësi nuk është vetëm vrapi edhe palestra, ekspertët tregojnë shumë mënyra tjera, ndërsa tregojnë kaloritë që mund të humbni ndërkohë.

Kërcim në litar – 372 kalori; Kjo nuk është vetëm një lojë popullore e fëmijërisë, ky është një ushtrim i zakonshëm midis shumë atletëve. Hedhja në litar mund të jetë një ushtrim i shkëlqyeshëm kardio – përveç ndihmës në koordinimin e kohës. Meqenëse mund të bëhet në më shumë se një mënyrë, çdokush mund të dalë me “truket” e veta për të provuar këtë ushtrim.

Noti – 409 kalori; Noti është një mundësi e shkëlqyeshme për djegien e disa kalorive dhe parandalimin e shumë sëmundjeve në të njëjtën kohë. Është një mënyrë efektive për të shmangur diabetin, goditjen në tru dhe format e tjera të dështimit të zemrës. Gjithashtu, ndihmon në forcimin e muskujve, por edhe me avantazhin e mos krijimit të ndonjë tensioni në gjunjë ose në ije krahasuar me vrapin.

Ngjitja në shkëmb – 409 kalori; Kjo është një mënyrë drithëruese dhe argëtuese për të djegur disa kalori. Ngjitja në shkëmb ushtron muskujt në pothuajse të gjithë trupin dhe përfitimet mund të ndihen edhe në shëndetin tuaj mendor, pasi rrit përqendrimin dhe vetë-efikasitetin.

Biçikletë – 614 kalori; Humbja e kalorive e marrë nga ngasja e biçikletës, si vrapimi, ka të bëjë shumë me intensitetin e stërvitjes. Shtimi i disa vrapimeve me ndërprerje gjatë udhëtimit mund të jetë gjithashtu efektiv. Nuk ka gjithashtu mungesë të arsyeve për të ngasur një biçikletë. Përveçse është një stërvitje e mirë, me përfitime për muskujt dhe zemrën tuaj, është një mënyrë e përshtatshme, eko-miqësore e transportit.

Aerobika hapore – 372 kalori; Aerobia është një nga aktivitetet më tërheqëse në palestra, e shoqëruar zakonisht nga ngritja e humorit, muzikë me tempo të mesme. Ky ushtrim nuk është i mirë vetëm në djegien e dhjamit, por edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj kardiovaskular. Meqenëse gjimnastika hapore nuk i streson nyjet, është një stërvitje e mirë për tu bërë nga njerëzit me osteopeni ose osteoporozë.

Stërvitje eliptike – 335 kalori; Makineritë eliptike ofrojnë një mënyrë të mirë për të ushtruar tërë trupin. Ai formon pjesën e poshtme të trupit (pulpat, kofshët dhe pjesën e sipërme të trupit (krahët, shpina). Si një ushtrim me ndikim të ulët, është një mundësi e mirë për gratë që duan të vijnë në formë formë pas shtatzënisë.

Burpees – 316 kalori; Ky mund të jetë një nga ushtrimet më dinamike të kalistenikës – ato ku përdorni trupin tuaj për të bërë punën, me pajisje minimale ose aspak për t’ju ndihmuar. Burpees krijojnë një përgjigje muskulore të të gjithë trupit, duke ju lejuar të humbni deri në 10 kalori në minutë, në varësi të intensitetit.

Hendboll – 446 kalori; Sportet, më shumë sesa lojërat konkurruese, janë gjithashtu ushtrime të shkëlqyera. Kjo lojë, në veçanti, është ndër ato që djegin më shumë kalori pasi lojtarët lëvizin gjatë gjithë kohës gjatë ndeshjes.

Bonusi: Të luash me fëmijë – 372 kalori (1 orë); Po e vërtetë, ne nuk duhet domosdoshmërisht të bëhemi fanatikë të fitnesit për të humbur peshë. Një orë kohë e kaluar me fëmijët tuaj mund të jetë e mjaftueshme për të djegur një sasi të mirë të kalorive. Nënat me fëmijë të vegjël që nuk kanë kohë për të shkuar në palestër mund të jenë të lumtura të zbulojnë për këtë.

Shënim: Vlerat e përmendura në këtë artikull konsiderojnë një humbje mesatare kalorike të një personi që është afërsisht 70 kg, duke kryer ushtrimet e përmendura për 30 minuta, me përjashtim të rasteve kur përmendet.