Hakerohet platforma e lojërave “Discord”, vidhen të dhënat sekrete dhe kartat e kreditit të 70 mijë përdoruesve

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 20:41
Soft

Hakerohet platforma e lojërave “Discord”, vidhen të

Discord, një platformë mesazhesh e njohur për lojtarët, thotë se fotot zyrtare të identitetit të rreth 70,000 përdoruesve potencialisht janë publikuar pas një sulmi kibernetik.

Platforma, e cila ka më shumë se 200 milionë përdorues në të gjithë botën, thotë se hakerat kishin synuar një firmë që ndihmoi në verifikimin e moshës së përdoruesve të saj, por vetë platforma Discord nuk u shkel.

Njerëzit mund të japin foto identifikimi për të verifikuar moshën e tyre në Discord – një qendër rrjeti për lojtarët për të biseduar dhe për të ndarë skedarë me të tjerët në komunitetin e lojërave të ndryshme virtuale.

Të dhënat e rrjedhura mund të përfshijnë informacione personale, detaje të pjesshme të kartave të kreditit dhe mesazhe që janë shkëmbyer me agjentët e shërbimit ndaj klientit të Discord, thotë kompania me seli në San Francisko, sipas raportimit të BBC.

Nuk u zbuluan të dhëna të plota të kartës së kreditit, fjalëkalime, mesazhe dhe aktivitete përtej bisedave me agjentët e mbështetjes së klientëve të Discord, tha firma.

Të gjithë përdoruesit e prekur janë kontaktuar dhe Discord po punon me zbatimin e ligjit për të hetuar çështjen, shtoi ajo.

Platforma tha se i ka revokuar ofruesit të mbështetjes së klientëve aksesin në sistemin që ishte shënjestër e shkeljes. Discord nuk e përmendi kompaninë e palës së tretë të përfshirë.

Një përfaqësues nga Zendesk, një ofrues softuerësh për shërbimin ndaj klientit për Discord, i tha BBC-së se sistemet e saj nuk ishin kompromentuar dhe se shkelja nuk ishte shkaktuar nga një dobësi brenda platformës së saj.

Disa komentues online kanë pohuar se shkelja e të dhënave ishte më e madhe nga sa ka zbuluar Discord.

Një zëdhënës i Discord i tha BBC-së se këto pretendime janë të pasakta dhe “pjesë e një përpjekjeje për të zhvatur pagesën”. Zëdhënësi tha se shkelja nuk ishte një sulm racional.

“Ne nuk do t’i shpërblejmë ata që janë përgjegjës për veprimet e tyre të paligjshme”, shtoi zëdhënësi.

Kriminelët kibernetikë shpesh synojnë të dhënat personale, të cilat mund të kushtojnë shumë në tregun e zi për t’u përdorur në mashtrime.

Informacione si emrat e plotë dhe numrat zyrtarë të identifikimit janë veçanërisht të vlefshme sepse, ndryshe nga detajet e kartës së kreditit, ato zakonisht mbeten të pandryshuara me kalimin e kohës.

Discord më parë ka forcuar masat e verifikimit të moshës në përgjigje të shqetësimeve se disa servera në platformë po përdoreshin për të shpërndarë materiale pornografike dhe ekstremiste.

