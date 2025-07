Hajduti gjeti gruan e tij lakuriq në shtëpi, reagon bashkëshorti: Fat i keq që nuk isha zgjuar!

Ngjarja e ndodhur ne jeten e nje cifti ne Spanje ku hajduti hyri per te vjedhur banesen dhe gjeti gruan lakuriq ne shtrat dhe mbeti duke e pare ka terhequr vemendjen e mediave britanike.

Tabloidi Daily Mail ka shkruar se kur hajduti ka hyrë me forcë në shtëpinë në mes të natës Angie Castillo ishte në gjumë të thellë shtrirë pranë të dashurit të saj Alex Varona, 34 vjeç.

Ne kete kohe, personi i paftuar me një elektrik dore hyri në pronën e tyre në Costa Del Sol dhe e “inspektoi” nga afër gruan e zhveshur.

Bashkeshorti i saj i cili merret me sporte fizike ka shprehur deshperim qe nuk ishte zgjuar dhe te perballej me hajdutin qe hyri per te vjedhur dhe perfundoi duke vezhguar gruan e tij te zhveshur ne shtratin ku po flinte.

Angie, nënë e një fëmije, nuk ishte në dijeni të asaj që i kishte ndodhur deri të nesërmen kur vuri re se çanta e saj mungonte dhe çifti kontrolloi pamjet e kamerave të sigurisë në shtëpinë e tyre.

Për tmerrin e tyre, klipi 32-minutësh tregonte grabitësin e maskuar duke u zvarritur në heshtje nëpër dhomën e tyre të gjumit duke parë Angie-n në shtrat.

Ai dukej se ishte i fiksuar me të, ndërsa e ndriçonte vazhdimisht me elektrikun e dorës mbi trupin e saj.

Duke folur ekskluzivisht për MailOnline, Angie tha se mund të ishte përdhunuar nëse do të kishte fjetur vetëm.

«E pashë kamerën dhe mu ftoh gjaku», tha ajo.

"Ai hyri në dhomë tetë herë. Ai po shikonte midis këmbëve të mia, në pjesët e mia intime, duke parë fytyrën time. Ai harroi fare për vjedhjen. Ai ishte më i interesuar të më shikonte mua."

Isha shumë e frikësuar, po dridhesha. Isha në gjendje shoku. Një ditë më parë, i dashuri im Alex kishte qenë në Gjermani. Nëse do të kisha qenë vetëm, ky burrë mund të më kishte përdhunuar.

Gjysmë ore pasi ai doli nga shtëpia, shkova në tualet. Ndoshta nëse do ta kisha parë do të kisha bërtitur. Alex do të kishte bërë diçka. Por hajduti mund të ketë mbajtur me vete një thikë ose një pistoletë.

Angie Castillo dhe partneri i saj Alex Varona, një kampion i rripit të zi në sportin jiu-jitsu, ishin të dy në gjumë të thellë kur hajduti pervers hyri në shtëpinë e tyre në Marbella muajin e kaluar.

Pamjet e kamerave të sigurisë kanë kapur momentin kur ndërhyrësi e drejtoi dritën e tij mbi trupin e Angie-t ndërsa ajo flinte lakuriq.

«Jam ende e traumatizuar nga kjo», tha ajo. «Para se të shkoj në tualet natën, shikoj kamerat. Nëse Alex ngrihet nga shtrati natën, unë kërcej. Tani po takoj një psikolog.»

Në vend që t’i vidhte unazën e saj të artë, orën Philipp Plein prej 400 eurosh ose bizhuteri të tjera, ai mori vetëm 300 euro para në dorë nga çanta e saj dhe ia hodhi ato.

Policia spanjolle po analizon pamjet e kamerave të sigurisë për të identifikuar të dyshuarin, por ende nuk është bërë asnjë arrestim.

Djali adoleshent i Angie-s po flinte gjithashtu në dhomën ngjitur në atë kohë.

"Marbella është pak e rrezikshme tani me njerëzit që hyjnë në shtëpitë e tyre. Do t'u këshilloja njerëzve të vendosnin alarme në shtëpitë e tyre", tha ajo.

Bashkeshorti i saj, z. Varona, një kampion brazilian i xhiu-xhitsut me rrip të zi, tha se nëse do të ishte zgjuar kur ndërhyrësi ishte aty, rezultati do të kishte qenë ndryshe.

"Mund të ndaloj pothuajse këdo. Ai erdhi në shtëpinë tonë dhe me njohuritë që kam, mund ta imagjinoni sa i zemëruar u ndjeva.

Nëse do të isha zgjuar atëherë, videoja që të gjithë kanë parë në mediat sociale do të kishte qenë shumë ndryshe, do ta kisha ndaluar derisa të kishin mbërritur autoritetet, pa i bërë asnjë dëm."-tha ai.

Ai ishte kthyer nga një turne xhiu-xhitsu në Gjermani një ditë më parë. Çifti shkoi në kinema dhe më në fund ranë në shtrat deri vonë.

"Autori nuk më vodhi asgjë, por ndoshta më vodhi krenarinë. Meqenëse jam një lojtar me rrip të zi për xhiu-xhitsu dhe bëj atë që bëj, nuk duhet të kem asnjë justifikim. Stërvitem rreth tre herë në ditë, gjashtë ditë në javë, ndonjëherë shtatë dhe nuk mund të bëja asgjë me këtë person të paftuar në shtëpinë tonë", tha ai.

Çifti nuk e raportoi vjedhjen menjëherë, pjesërisht nga sikleti dhe për shkak se mendonin se, meqenëse hajduti mbante maskë, doreza dhe çorape, dyshonin nëse ai mund të kapej nga policia.

Më vonë, ata gjetën guximin ta raportonin këtë pasi u inkurajuan nga miqtë.

E shqetësuar nga sjellja e autorit dhe e dëshpëruar për ta kapur atë, policia publikoi pamjet filmike.

Incidenti vjen ndërsa banorët në Spanjë janë paralajmëruar të forcojnë sistemet e tyre të sigurisë pas shtimit të vjedhjeve me thyerje.

Në pamje të tjera, një burrë shihet i veshur me maskë dhe një bluzë me kapuç gri duke hyrë me forcë në një sërë vilash midis San Pedro de Alcantara në Marbella dhe Benahavis.

I quajtur “Prowleri i San Pedros”, ai shihet duke hapur brava me një mjet të mprehtë.

Më pas ai u largua duke mbajtur me vete sende luksoze, përfshirë çanta dore dhe bizhuteri.