Gjuha hebraike dhe gjuha shqipe

(Dy autor italian qe merren me gjuhen shqipe ne detaje por akoma spo del nje vendas.),’Xhuzepe Krispi’ dhe ‘Xhuzepe Katapano’,thone se gjuha shqipe eshte nena e gjuheve,duke provuar se fjalet e lashta hebreje permbajne brenda rrenje ne gjuhen ‘Shqipe’…

Fjalet e gjuheve te lashta ishin te shkurtera , domethen me pak shkronja.Dihet qe gjuha Shqipe ben pjese tek keto gjuhe te lashta po per te thene qe eshte me e lashta ,

duhet krahasuar me ate gjuhe qe historianet e njohin si me te lashten sot , hebraishten.

Shkrimtari italian ‘Xhuzepe Krispi’ nis te vertetoje kete ne librin ‘Shqipja Nena e Gjuheve’ duke provuar se fjalet e lashta hebreje permbajne brenda rrenje ne ‘Shqip’ , qe madje jane edhe me te shkurtra/lashta se fjalet e hebraishts.

Si dhe kemi shkrimtarin tjeter italian ‘Xhuzepe Katapano’ i cili ne librin ‘Thoti fliste Shqip’ vazhdon me tej duke tentuar te vertetoje se ishte gjuha e faraoneve te lashte te egjiptit , gjuha e Thot-it.

Ja disa fjal te peraferta me gjuhen hebraishte:

Hebraisht – Shqip

bar , beri(bir) – bir , biri

bara(fush) – bar(barishte)

bana – ben (ndërtoj , ngriti)

achan , meachen – me vet chenë (qëndron vetë)

kever , kavar – varr

isc -isch (ishte)

remija – erremia (genjeshter , e pa vertete)

gebar – burr

bach (te ty)- bashk (bashk me ty)

hotam(ata) – hata (ata)

jara^(u hodh ra) – ra

kasc – kashtë

scetija(etje) – etija(etje)shqipja-nene-a-egjuheve