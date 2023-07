Gjërat për të dënohesh ashpër në Korenë e Veriut

Koreja e Veriut është padyshim vendi më autokratik në botë, duke u renditur i fundit në Indeksin e Demokracisë së Economist pas Republikës Demokratike të Kongos, Republikës së Afrikës Qendrore dhe Sirisë – një renditje që e mban çdo vit që kur The Economist filloi të botojë Indeksi në vitin 2006.

Nuk është çudi që regjimi ka gjithashtu disa nga dënimet më të ashpra në Tokë, me ekzekutime publike që kryhen ende për vepra që mezi do të tërhiqnin vëmendjen në vendet e para të botës.

Sipas Variety, kohët e fundit është raportua se një kontrabandist koreano-verior u dënua me vdekje për shpërndarjen e kopjeve të shfaqjes hit koreano-jugore “Squid Game”.

Shfaqja paraqet një personazh që është një dezertor i dëshpëruar nga Koreja e Veriut. Krimi dhe ndëshkimi nën pushtetin e Kim Autoritetet e Koresë së Veriut u kanë thënë prej kohësh vëzhguesve të të drejtave të njeriut në Amnesty International se dënimi me vdekje përdoret rrallë në vendin e tyre dhe vetëm për krimet më të rënda.

Në të vërtetë, dënimi me vdekje ka të ngjarë të përdoret më pak në Korenë e Veriut sesa në Iran, Irak ose Arabinë Saudite, sipas vlerësimeve të grupeve të jashtme (përmes The Guardian). Por dezertorët e Koresë së Veriut zakonisht japin një pamje të ndryshme, duke ofruar raporte të ekzekutimeve publike të zakonshme dhe të tmerrshme për OJQ-të e Koresë së Jugut si Grupi i Punës për Drejtësinë Tranzicionale (nëpërmjet Los Angeles Times).

Sipas organizatës, veprat që kërkonin ekzekutimin ishin shpesh po aq të vogla sa vjedhja e një lope, heqja e telit nga linja e energjisë elektrike ose të shikosh televizionet e Koresë së Jugut.

Sipas raportit, shumica e këtyre ekzekutimeve u kryen me pushkatim dhe tërhoqën turma të mëdha shikuesish, duke e bërë Korenë e Veriut një nga vendet e pakta që ende kryen dënimin me vdekje për spektatorët publikë. Ekzekutohet publikisht për vjedhje të kabullave Kang Chun Hyok, një dezertor nga Koreja e Veriut që tani jeton në Seul, i tha Los Angeles Times se ai pa një ekzekutim në moshën 9 ose 10 vjeç, së bashku me një turmë prej qindra të tjerëve.

Njeriu që ai pa të vrarë u ekzekutua nga ushtria për vjedhjen e telave të bakrit nga linjat e energjisë në pronësi të shtetit. “Isha kurioz dhe doja të mblidhja fishek të boshatisur. Por u trondita. Skena ishte kaq reale; unë isha kaq i ri”, tha Kang. Kang Chun Hyok nuk është i vetmi – 80% e refugjatëve koreano-veriorë të intervistuar nga Grupi i Punës për Drejtësinë Tranzicionale kanë parë një ekzekutim publik dhe gjysma e refugjatëve thanë se ishin detyruar të shikonin një të tillë. Sipas organizatës mbikëqyrëse, Koreja e Veriut e ruan këtë praktikë si një parandalues dhe si një mjet kontrolli.

Studiuesja e Grupit të Punës për Drejtësinë Tranzicionale, Sarah Son, u shpeh për Times se kjo “Është një taktikë e qartë, ajo i shërben një qëllimi. Ai e ruan kulturën e frikës, pohon kontrollin e regjimit, u kujton njerëzve se disa krime nuk tolerohen.” Vrasje për vjedhje orizi Sipas një raporti të fundit të Amnesty International, ligji i Koresë së Veriut kufizon ekzekutimet në aktivitete anti-shtetërore, të tilla si “shtypja e luftës nacional-çlirimtare” ose terrorizmi, si dhe “rastet veçanërisht të rënda” të vrasjeve.

Në realitet, sipas dezertorëve të intervistuar nga Amnesty, krimet ishin zakonisht apolitike dhe për vepra të vogla si vjedhja e orizit. Ka mospërputhje të tjera të dukshme në atë që thotë ligji i Koresë së Veriut dhe në mënyrën se si zbatohet. Interpretimet e ligjit të publikuara nga autoritetet koreano-veriore thonë se dënimi me vdekje do të hiqet përfundimisht në vend dhe se përdorimi i tij aktual përdoret vetëm si mjeti i fundit. Por Amnesty International zbuloi se pothuajse të gjithë koreano-veriorët me të cilët folën kishin parë ose dinin për ekzekutime publike.

Raporti i Amnesty International mblodhi informacion për 16 ngjarje, ku të paktën 23 persona ishin eksekutuar publikisht. Gjysma e ekzekutimeve ishin për krime që përfshinin akuza për vrasje. Veprat e tjera përfshinin krime aq të rënda sa sulmi seksual ose dhuna në familje dhe aq të vogla sa vjedhja ose “banditizmi”.

Megjithëse pothuajse të gjitha ekzekutimet ishin të burrave, sipas Amnesty International, kishte një raport për një ekzekutim në vitin 1988 të një gruaje të akuzuar për vjedhjen e parave nga restoranti ku ajo punonte.

Vdekja e një studenti Shtetasit e huaj që vizitojnë Korenë e Veriut ndonjëherë janë përballur me dënime të tmerrshme për krime të vogla – në vitet e fundit, vizitorë nga Shtetet e Bashkuara, Koreja e Jugut, Kina dhe Kanadaja janë burgosur të gjithë nga shteti autoritar, sipas The Guardian.

Në fund të vitit 2015, 21-vjeçari amerikan Otto Warmbier udhëtoi në Korenë e Veriut në një turne tre-ditor, ku ai po studionte jashtë vendit (përmes BBC). Në ditën e fundit të udhëtimit të tij, i riu i Universitetit të Virxhinias u arrestua nga autoritetet koreano-veriore pasi dyshohet se hoqi një poster propagandistik të Kim Jong-il nga hoteli ku ai po qëndronte. Videoja e supozuar e incidentit, e publikuar nga Koreja e Veriut, është e paqartë dhe nuk identifikon pastër autorin. Warmbier nuk u dënua me vdekje për vjedhjen – dënimi i tij zyrtar ishte 15 vjet punë e rëndë. Ai nuk e përfundoi kurrë dënimin e tij.

Pas shtatëmbëdhjetë muajsh robëri, Warmbier u kthye në Shtetet e Bashkuara në koma. Ai vdiq një javë më vonë. Autoritetet e Koresë së Veriut pretendojnë se vdekja e tij ishte për shkak të marrjes së një pilule gjumi dhe kontraktimit të botulizmit (helm). Por familja e Warmbier beson se vdekja e tij ishte rezultat i torturave. Otto ra në koma menjëherë pas dënimit të tij – një vit para se të lirohej. Gjatë asaj kohe, Koreja e Veriut nuk e zbuloi kurrë gjendjen e tij. Rrethanat aktuale të vdekjes së tij mbeten misterioze dhe mjekët kanë thënë se nuk kishte asnjë shenjë se ai ishte dhunuar fizikisht gjatë kohës që ishte në robëri.