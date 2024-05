Gjëja e parë që dalloni në imazh do t’ju tregojë se si e përballoni jetën

Sa shpesh kalojmë kohë duke u përpjekur të njohim njëri-tjetrin dhe të kuptojmë qëndrimet tona përmes vetë-analizës dhe vetëkritikës?

Ka nga ata që jetojnë vazhdimisht në kërkim të përmirësimit dhe nga ata që ia besojnë kohën rritjes dhe evolucionit të brendshëm. Sigurisht që janë përvojat dhe kushtëzimi i jashtëm ato që na formojnë dhe përcaktojnë ndryshimin, por shumë shpesh na shtyjnë të pyesim veten arsyen për disa gjëra, gjeste apo zgjedhje. Pse të mos e lehtësoni duke bërë një test të shpejtë dhe argëtues? Ky test na lejon të zbulojmë detaje dhe aspekte për veten tonë që nuk mendonim se mund t’i dinim.

Nëse gjëja e parë që keni parë në imazh është një fytyrë, ose fytyra e një burri, kjo do të thotë se jeni njerëz që shikoni gjithçka. Përqendrohuni menjëherë në gjithçka dhe mos u ndalni në detaje që në momentin e parë. Kjo nuk do të thotë që ju nuk i merrni parasysh, por filloni nga një vizion i përgjithshëm dhe më pas kaloni në një më të veçantë. Ndonjëherë diçka mund t’ju ikë.

Megjithatë, ju jeni njerëz praktik që mund të zgjidhni të gjitha problemet dhe të gjeni një shpjegim për çdo situatë. Ju keni një shpirt të shkëlqyer për t’u përshtatur me ndryshimet dhe situatat, kjo ju bën një person shumë pragmatik, të fortë dhe të pavarur.

Nëse, nga ana tjetër, gjëja e parë që shikoni në imazh është një person që lexon, kjo do të thotë se jeni njerëz të menduar dhe metodikë. Nuk merrni vendime në mënyrë instinktive, por gjithmonë preferoni të merrni parasysh të gjitha aspektet e çështjes dhe të merrni një vendim të mirëmenduar. Gjithashtu në një nivel ndërpersonal, ju veproni në të njëjtën mënyrë: ju kërkoni nga njerëzit ashtu siç u jepni dhe zhgënjeheni nëse ato nuk korrespondojnë me pritjet tuaja. Duke qenë njerëz të zhytur në mendime dhe të vëmendshëm ndaj leximit dhe meditimit, për ju gjërat nuk janë kurrë të zeza apo të bardha, ju jeni mjeshtër të ndërmjetësimit dhe të mesëm, sepse jeta është plot me aspekte.

Së fundi, nëse gjëja e parë që keni parë në imazh janë mollët, kjo do të thotë se jeni super të përpiktë dhe të vëmendshëm ndaj detajeve. Ndryshe nga ato të tipit të parë, ju niseni nga një vizion i veçantë dhe specifik i gjërave për të arritur dhe kuptuar një vizion më të përgjithshëm. Ju jeni gjithashtu njerëz reflektues dhe aspak impulsivë, shihni gjëra të panjohura për të tjerët dhe kjo ju bën të keni një ndjeshmëri superiore ndaj të tjerëve. Ju karakterizoheni nga forca e madhe e brendshme.