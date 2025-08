Gati për pushime? Si të organizoheni pa “u çmendur”

Data e nisjes për pushimet po afron dhe ka ende një mijë gjëra për të bërë. Ose të paktën kështu na duket, aq sa ndihemi të detyruar të vrapojmë lart e poshtë mes shkallëve dhe në mbrëmje na duket se nuk kemi arritur asgjë. Për fat të mirë, kjo është zakonisht vetëm një ndjenjë: në nxitimin e ditës, ne humbasim nocionin e saktë të sasisë së angazhimeve që jemi zhytur dhe se lista e detyrave për të bërë për fat të mirë po shkurtohet. Por si të kapërcehet ankthi i largimit të afërt dhe i detyrave ende për t’u pastruar?

Kombino ditën me kohën që ke – Për të mos u pushtuar nga ankthi, strategjia më e mirë është të përballesh një ditë në një kohë. Për të mos rrezikuar të gjendeni me shumë angazhime të përqendruara në ditët e fundit para nisjes, idealja është të bëni një listë të gjërave për të bërë, duke përdorur një orar ose kalendar ditor. Ne i ndajmë detyrat e ndryshme në ditë të ndryshme, duke shpërndarë aktivitetet më pak të këndshme në mënyrë që t’i përballojmë gradualisht dhe duke i kompensuar me një më të këndshme; brenda fletës së çdo dite ne ndajmë hapësirën duke planifikuar aktivitete që lidhen me punën, shtëpinë, veten tonë.

Valixhet – Zakonisht janë punë e vështirë dhe një nga detyrat e pakëndshme që njerëzit mundohen t’i shtyjnë sa më shumë. Nuk mund të bëjmë asgjë më keq. Të paktën një javë para nisjes ne fillojmë të vizualizojmë mendërisht objektet dhe veshjet që duam të marrim me vete. Le t’i lokalizojmë në gardërobë dhe të kontrollojmë nëse janë në vend dhe nëse janë në rregull: nëse nuk është kështu, ne kemi ende kohën e nevojshme për të larë ose dërguar te pastruesit kimik rrobat që nuk dimë t’i bëjmë. hiqni dorë dhe që kërkojnë pak “mirëmbajtje”.

Dokumentat – Këtë vit shumica e vendeve kanë përmirësuar ose anuluar legjislacionin burokratik të lidhur me Covid-in, me të cilin turistët duhej të respektonin. Nëse shkojmë jashtë vendit, gjithsesi, kontrollojmë me kujdes procedurat e ndryshme dhe kontrollojmë nëse i kemi të rregullta dokumentet (kartë identiteti, pasaportë, bileta ajrore). Ne kontrollojmë gjithashtu kushtet e imbarkimit në lidhje me bagazhet, në mënyrë që të mos kemi ndonjë surprizë të keqe në tavolinën e kontrollit.

Shtëpia – Edhe nëse pushimet tona përfshijnë një mungesë prej vetëm disa javësh, shtëpia duhet të lihet e pastër dhe e rregullt.