The Simpsons kanë parashikuar fundin e botës, japin edhe datën ekzakte! A duhen besuar?

The Simpsons jo pak herë është bërë protagonist për shumë evenimente të rëndësishme botërore duke pretenduar se ka parashikuar shumë gjëra.

Por, një seri e serialit vizatimor tregon edhe për fundin e botës, gjë që ka filluar të frikësojë disa prej ndjekësve më të rregullt.

Ata thonë se 24 shtatori 2022 do të jetë fundi i botës dhe The Simpsons e kanë parashikuar këtë gjë. Në episodin e titulluar "Homeri shkon në shkollën përgatitore", Homeri bashkohet me një grup mbijetues, udhëheqësi i të cilit ka krijuar një vendstrehim për t’u përgatitur për fundin e botës.

Një video është bërë virale në rrjetet sociale pasi Homer parashikon se do të ndodhë një shpërthim i madh.

Fundi i episodit 9 dhe sezoni 24 kanë krijuar lidhjen e çuditshme se fundi i botës do ndodhë pikërisht në datën 24/9, ose 24 shtator.

Data është bërë virale në internet këtë muaj pasi njerëzit në internet parashikojnë se do të ndodhin të gjitha llojet e gjërave të këqija që do të shkaktojnë fundin e botës.