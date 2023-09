Çfarë tregon për ju ngjyra e syve?

Përafërsisht 79% e njerëzve në botën tonë kanë sy kafe, 8% -10% e popullsisë kanë sy blu, 5% kanë sy të shkruar, dhe vetëm 2% e njerëzve kanë sy jeshilë. Dhe përveç këtyre statistikave, studiuesit janë përpjekur të gjejnë tipare të personalitetit specifik për secilën ngjyrë të syve dhe kanë zbuluar disa modele të zakonshme.

Gratë me sy me ngjyrë të hapur e tolerojnë dhimbjen më mirë se gratë me sy të errët.

Një studim tregoi se gratë me sy jeshil ose blu mund të trajtojnë dhimbjen dhe stresin më mirë sesa gratë me sy kafe dhe lajthi. Gjatë shtatzënisë dhe lindjes, grupi i parë me sy të çelur duket se kishte më pak dhimbje. Për më tepër, ato përjetuan më pak ankth dhe depresion pas lindjes. Grupi me sy të errët kishte mendime më negative.

Njerëzit me sy kafe konsiderohen të besueshëm.



Një sondazh marrë në pyetje 1,016 gra nga mosha 16 deri në 35 vjeçare. Rezultatet treguan se gratë shpesh lidhin ngjyrën e syve me tipare specifike. Studiuesit zbuluan se njerëzit me sy kafe konsideroheshin inteligjentë dhe të mirë. Për më tepër, njerëzit kanë më shumë besim tek ata.

Njerëzit me sy blu konsiderohen të ëmbël dhe tërheqës.

I njëjti sondazh tregoi se njerëzit me sy blu perceptohen në mënyra të ndryshme. Në fakt, ata konsiderohen të jenë më të mirë dhe të ëmbël. Ndërsa sytë e errët duket se asocioheshin me inteligjencën, sytë blu u përshkruan në të njëjtën mënyrë nga vetëm 7% e pjesëmarrësve. Por në të kundërt, ky grup njerëzish konsiderohej të ishte më tërheqës fizikisht.

Njerëzit me sy të gjelbër konsiderohen të jenë krijues dhe të djallëzuar.

29% e pjesëmarrësve në hulumtim thanë se i konsiderojnë sytë jeshilë si më tërheqësit. Për më tepër, kjo ngjyrë portretizon kreativitetin dhe një lloj djallëzie. Para kësaj, sytë e tillë perceptoheshin si të këqij në disa rajone. Por kjo mund të ketë qenë sepse ata ishin shumë të rralla.

Burrat me sy kafe të çelët kanë më shumë probleme psikiatrike sesa gratë me të njëjtën ngjyrë.

Një zbulim shumë interesant doli nga studimi i njerëzve me sy kafe të çelët. Ata u perceptuan që kishin më shumë probleme psikiatrike sesa njerëzit me sy kafe të errët ose të zezë.Gjithashtu, burrat në këtë grup konsideroheshin më pak të qëndrueshëm (68.47%) sesa gratë.

Gratë me sy të zinj mund të jenë më pak shoqërore dhe të sigurta.

Sondazhi zbuloi se 65,38% e grave me sy të zinj nuk ishin aspak shoqërore. Gjithashtu, ata mund të kenë më pak vetëbesim dhe ambicie në krahasim me burrat me të njëjtën ngjyrë. Për pjesëmarrësit meshkuj u tha që kishin një karakter më dinamik. Ata mund të jenë gjaknxehtë, impulsivë dhe shpesh kërkojnë aventura të rrezikshme./PSIKOLOGJIA