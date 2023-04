Çfarë ofron hëna e parë e plotë e vitit për secilën shenjë të Horoskopit

Quhet edhe “hëna e plotë rozë”, sepse toka lulëzon dhe kjo ngjyrë mbizotëron në natyrë. Hëna e Plotë është gjithmonë një nga fenomenet më të rëndësishme astrologjike, që vjen për të tronditur gjërat dhe për të sjellë realizime dhe ndryshime.

Por gjërat janë të ndryshme për secilën shenjë të zodiakut, në varësi të ndikimit që merr dhe në cilën zonë.

Pra, çfarë sjell Hëna e Plotë e së nesërmes për secilën shenjë?

Dashi

Është momenti për të kuptuar se nëse nuk i kapërceni plagët e së shkuarës, nuk do të mund të jetoni të tashmen ashtu siç e meriton. Lëreni atë që ju lëndon dhe mos zgjidhni njerëz që ju bëjnë jetën më të vështirë, qoftë personalisht apo profesionalisht.

Demi

Koha për të lënë mënjanë analizën e tepërt dhe për të ndaluar kërkimin e përgjigjeve për çështje të caktuara. Me këtë Hënë të Plotë, do të jeni në gjendje t’i lini më lehtë ndjenjat tuaja në sipërfaqe, t’i pranoni ato dhe më pas të ecni përpara, pa u kthyer prapa.

Binjakët

Për ju, Binjakët, është koha e duhur për të kërkuar pasionet tuaja. Energjia e Hënës së Plotë do t’ju bëjë të ndiheni të pandalshëm dhe të pretendoni gjithçka që keni dashur dhe me shumë sukses.

Gaforrja

Frika, pasiguritë dhe nostalgjia dalin në sipërfaqe. E kaluara nuk kthehet më, kështu që gjëja më e mirë që mund të bëni është të përqendroheni në atë se si ta bëni të tashmen tuaj më kreative.

Luani

Një periudhë veçanërisht e favorshme për të rishikuar situatat. Do të shihni se cilat nga vendimet tuaja ishin të gabuara, por edhe ku ju verboi egoja. Mos hezitoni të komunikoni sërish me njerëz, të cilët keni ndjerë se nuk i keni trajtuar ashtu siç e meritojnë.

Virgjëresha

Pavarësisht se është një periudhë plot sfida për ju Virgjëresha, nëse keni kokëfortësi dhe partnerët e duhur mund të arrini shumë lart. Gjithashtu, jepni përparësi dëshirave dhe vetëbesimit tuaj dhe fokusohuni në çështje praktike, diçka në të cilën jeni veçanërisht të mirë.

Peshorja

Mos u zhgënjeni. Periudha e ardhshme do të ketë sfida, pasi fillimisht duhet të shihni se çfarë duhet të ndryshoni në jetën tuaj, në mënyrë që të ndjeni sërish harmoninë që keni aq shumë nevojë.

Ndryshimet janë pjesë e jetës dhe kjo Hënë e Plotë e veçantë sjell shumë sidomos në fushën e marrëdhënieve personale. Lëre mënjanë egon dhe shiko qartë se çfarë ia vlen të mbash dhe çfarë jo.

Akrepi

Është një sezon zbulimesh për ju, Akrep. Do të ndjeni nevojën të rishikoni dhe të shihni se ku e keni gabim, por edhe se cilët njerëz në rrethin tuaj, është koha të ndaheni me ta. Përqendrohuni në jetën dhe punën tuaj të përditshme sepse në pjesën tuaj personale do të ketë shumë ristrukturime.

Shigjetari

Është një periudhë kur do i jetoni momentet tuaja me pasion dhe do përpiqeni të bëni sërish gjëra për veten tuaj, të cilat ju mbushin. Lërini mënjanë justifikimet dhe gjeni kohë për të bërë atë që dëshiron vërtet shpirti juaj.

Bricjapi

Në fund të fundit, disa objektiva nuk funksionojnë. Dhe kjo nuk do të thotë që ju duhet të hiqni dorë, por ndoshta është më mirë t’i reformoni ato. Suksesi vjen përmes hapave të vegjël dhe të qëndrueshëm, ndaj mos u dekurajoni kaq lehtë.

Ujori

Ju duhet të ndryshoni performancat dhe të dhënat në jetën tuaj. Mos hezitoni për asnjë moment për të vazhduar me ndryshimet që do t’ju rinovojnë. Me Hënën e Plotë rozë krijohen prirje ikjeje dhe është e rëndësishme t’i përmbushni ato.

Peshqit

Mos i detyroni më situatat që nuk po përparojnë. Gjatë kësaj kohe ju jepen mësime të përditshme, të cilat është mirë t’i merrni sa më shpejt për të përmirësuar jetën tuaj.