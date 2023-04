Çfarë ndryshon me mendjen dhe trupin tuaj pas të 50-ave

Shpesh ditëlindjet e 50-të festohen si përvjetorë të rëndësishëm dhe e vërteta është se kjo periudhë e jetës sjell disa ndryshime dhe momente të rëndësishme. Edhe pse kjo është koha kur ne përballemi ngadalë me procesin e plakjes, në fakt, kur bëhemi më të vetëdijshëm se ku jemi dhe kush jemi, vërejmë se më në fund fitojmë lirinë e dëshiruar prej kohësh.

Kur shikojmë prapa, në të 20-at, 30-at dhe 40-at, në të 50-at, kuptojmë se në shumë situata do të dëshironim të kishim qenë më të mençur, më të lirë, nëse do të kishim menduar më shumë për disa gjëra të rëndësishme.

Ja disa të vërteta brilante me të cilat do të përballet pothuajse çdo grua në të 50-at:

-Përveç përmirësimit të cilësisë së jetës suaj, do të keni më shumë energji për t’iu kushtuar njerëzve të tjerë. Një grua në mënyrë të pandërgjegjshme merr rolin e kujdestarit të të gjithëve, gjë që shpesh ndikon negativisht në gjendjen e saj. Mos harroni se kujdesi për veten nuk është egoizëm, kështu që do të jeni më të mirë për të dashurit tuaj.

-Bëj sport – Një mënyrë jetese e shëndetshme është me të vërtetë e rëndësishme. Shumica prej nesh ende e vënë veten nën stres të vazhdueshëm. Statistikat thonë se 95% e sëmundjeve lidhen me stresin. Një dietë e shëndetshme, relaksimi dhe aktiviteti fizik janë parakushte për shëndetin dhe mirëqenien. Nëse filloni të ushtroni në të 50-at, do të bëheni më produktivë, më pozitivë dhe më të shëndetshëm. Do të ndiheni shumë më mirë.

-Rrethojeni veten me miq dhe njerëz të dashur që ju mbështesin dhe ju duan – Sa herë në jetën tuaj keni ndier se një person negativ ju zbraz energjinë, si dikush ju manipulon apo ju rëndon? Gjykimi i të tjerëve, thashethemet, vampirizmi i energjisë – e gjithë kjo ndikon negativisht në jetën tuaj. Lironi veten nga marrëdhëniet toksike dhe rrethohuni me njerëz që ju duan, respektojnë dhe ju inkurajojnë të rriteni.

-Mësoni të thoni JO – Shumë gra marrin përsipër detyra shtesë në punë, ndihmojnë në projektet shkollore të fëmijëve të tyre, kujdesen për marrëdhënien me bashkëshortin dhe zgjidhin problemet e miqve. Është e vështirë të thuash JO, por kur e bën me besim dhe guxim, do të habitesh se sa shumë e çliron orarin tënd. Do të merrni energji jetike për ato gjëra që vërtet dëshironi të bëni.

-Hiqni “duhet” nga fjalori juaj – Sapo të keni dëshirë të thoni një fjali që fillon me këtë frazë, ndaloni dhe pyesni veten “pse”. Njerëzit që flasin vazhdimisht për planet dhe dëshirat e tyre, rrallë ndihen të kënaqur dhe të qetë. Zëvendësoni “Unë duhet të” me “Unë do të doja”, “Unë zgjedh”. Rezultatet e këtij ndryshimi mund t’ju habisin.

-Neutralizoni negativitetin – Përpiquni të përqendroheni në pozitiven në vend të mendimeve negative të vazhdueshme që të kalojnë nëpër kokën tuaj. Nëse vazhdimisht e kritikoni veten, kërkoni të meta në veten tuaj, nuk jeni kurrë të kënaqur me veten, është e rëndësishme ta ndryshoni këtë. Sapo të dëgjoni kritikun e brendshëm, thuajini: “Jam mirë. Unë jam artisti i jetës sime!” Mund të tingëllojë e pazakontë, por ju kujton se ka vlera në veten tuaj që janë vërtet të shkëlqyera, por edhe që mund të ndryshoni gjithçka që dëshironi.

-Duajeni dhe pranoni veten – Kjo nuk ka të bëjë me egoizmin, por me dashurinë e shëndetshme për veten. Filloni mëngjesin me fjalinë – “Unë e dua veten. Mirëmëngjes!”. Duket e çuditshme, por sa më shumë ta bëni këtë, aq më shumë filloni të vlerësoni veten. Kujtojini vetes se sa e rëndësishme është të punoni dhe të zhvilloni dashurinë për veten.

-Praktikoni mirënjohjen – Uluni në mëngjes dhe shkruani shpejt një listë të asaj për të cilën jeni mirënjohës në këtë botë. Çdo gjë që mund të mendoni. Për të përfituar sa më shumë nga praktika juaj, lejojini vetes të përjetoni vërtet mirënjohje.

-Besoni në aftësitë tuaja – Kur besoni se keni forcën dhe aftësinë për të krijuar jetën që ëndërroni, do të habiteni me shpejtësinë e ndryshimit. Do të kuptoni se keni fuqi të pakufizuar për t’ju frymëzuar për të ndryshuar. Ka pothuajse gjithmonë një rrugëdalje dhe do ta shihni.

-Mos u shqetësoni për atë që njerëzit e tjerë mendojnë për ju – Humbja e energjisë për mendimin e të tjerëve është me të vërtetë humbje e energjisë dhe forcës që mund të kishit investuar në diçka të vlefshme dhe të dobishme.