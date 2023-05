Çfarë i ndodh trupit tuaj kur anashkaloni drekën?

Ditët e javës mund të jenë goxha të ngarkuara, me takime dhe punë të ndryshme. Ndonjëherë mund të harroni të hani drekë ose thjesht të mos merrni kohë për një pushim dreke. Megjithatë, anashkalimi i drekës është një gabim, thonë nutricionistët.

Mëngjesi shpesh quhet vakti më i rëndësishëm i ditës, por dreka është po aq e rëndësishme, tha Jen Bruning, nutricioniste. Pavarësisht se sa i zënë jeni, ngrënia e rregullt e drekës dhe largimi nga puna ju mban të ushqyer dhe ofron një pushim mendor.

Si ndikon në trupin tuaj anashkalimi i drekës

Të anashkalosh drekën herë pas here nuk është një problem i madh. Por nëse bëhet zakon, tha Bruning, trupi juaj përshtatet me një marrje më të ulët të kalorive dhe kjo mund të jetë e dëmshme për shëndetin tuaj. “Kjo mund të rezultojë në uljen e metabolizmit me kalimin e kohës dhe në një rrezik në rritje të mungesës së lëndëve ushqyese,” shtoi ajo.

Shmangia e drekës mund t’ju bëjë gjithashtu më të prirur të kënaqeni me ushqimin e mesnatës.Mund të rrisë dëshirat dhe t’ju bëjë të konsumoni më shumë kalori në mbrëmje.

“Me rritjen e kalorive, ngrënia e tepërt në një ulje mund të shkaktojë gjithashtu rritje të sheqerit në gjak dhe insulinës”, tha Bruning.

Me kalimin e kohës, kjo mund të çojë në nivele më të larta të sheqerit në gjak, rezistencë ndaj insulinës dhe potencialisht diabet. Hulumtimet tregojnë se kufizimi i të ngrënit tuaj mund të rrisë nervozizmin dhe humorin, të ulë motivimin dhe potencialisht të çojë në ankth dhe depresion.