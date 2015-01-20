LEXO PA REKLAMA!

Kallashi publikon këtë foto dhe thotë: Po mora 3 mijë like, zhvishem fare

Lajmifundit / 20 Janar 2015, 21:01
Showbiz

kallDonjeta Kosumi, e njohur me emrin “Kallashi”, tashmë duket se është e fiksuar me ekspozimin e gjoksit, dhe jo të pasmeve.Së fundmi ajo ka postuar një foto, ku tregon gjoksin.Kallashi thotë se nëse do marrë tre mijë like për këtë…Donjeta Kosumi, e njohur me emrin “Kallashi”, tashmë duket se është e fiksuar me ekspozimin e gjoksit, dhe jo të pasmeve. Së fundmi ajo ka postuar një foto, ku tregon gjoksin. Kallashi thotë se nëse do marrë tre mijë like për këtë foto, do zhvishet komplet. Kosovainfo

