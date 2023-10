Fakte psikologjike që nuk i kishit dëgjuar kurrë më parë!

A e dinit që ngjyra që shohim kur mbyllim sytë quhet Eigengrau e cila është e ndryshme nga e zeza apo që njerëzit që vihen në siklet lehtësisht kanë tendencën të jenë më të besueshëm, besnikë, të sinqertë dhe zemërgjerë. Vë bast që jo ! Më poshtë keni të renditur disa fakte psikologjike mbresëlënëse që do t`iu cudisin , le t`iu hedhim një sy .

1. Është e pamundur të qëndrosh i\e zemëruar me dikë që e do. Nëse zemërimi që zgjat më shumë se 3 ditë tregon që nuk jeni i dashuruar. Ne jemi vetëm të aftë të kemi afër me rreth 150 njerëz në jetën tonë.

2. Përtypja e çamçakëzit gjatë studimit, pastaj përtypja e të njëjtit çamçakëz me aromë ndërsa bëni provimin mund t’ju ndihmojë të mbani mend atë që keni studiuar.

3. Ne na tërheqin më shumë njerëzit që vishen me të kuqe.

4. Sa më shumë detyra shtëpie të mbaj mend një fëmijë, aq më shumë ka të ngjarë që fëmija të vuajë nga depresioni.

5.Sa më gjatë t'i fshehësh ndjenjat për dikë, aq më keq do biesh për atë person.

6. Sa më pak të thuash, aq më shumë fjalët e tua do të kenë rëndësi.

7. Sa më i vjetër të, tek aq më pak njerëz do të keni besim.

8. Personi i fundit në mendjen tuaj para se të bini në gjumë është ose arsyeja për lumturinë tuaj ose dhimbjen tuaj.

9. Njerëzit që janë në depresion kanë tendencë të kenë perceptim më të saktë dhe realist të botës.

10. Një djalë ka shumë të ngjarë të bjeri në dashuri me ju nëse bëni diçka që i frikëson ata.

11. Të qenit në gjendje të mendojmë se si ne mendojmë se është një shenjë e inteligjencës së lartë.

12. Mos lejoni që vetja juaj të kontrollohet nga këto tre gjëra: njerëzit, paratë ose përvojat e kaluara.

13. Ngjyra portokalli stimulon guximin, besimin, miqësinë dhe suksesin.

14. Studimi në intervalet 30-50 minuta me 10 minuta pushim në mes është mënyra më efektive për të ruajtur informacionin.

15. Hani ngadalë, trupit tuaj i duhen 20 minuta për ta kuptuar që është plot.

16. Pirja e gjysmë gote ujë para se të flini gjumë dhe gjysmë gotë gjatë zgjimit mund t’ju ndihmojnë të mbani mend shumicën e ëndrrave tuaja.