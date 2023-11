"Etja juaj për dije është e madhe", Horoskopi i ditës së martë, 14 nëntor 2023

Dashi

Edhe nëse nuk jeni në punë sot, mund të jeni mjaft të shqetësuar vetëm duke menduar për këtë. Kjo nuk është një pikë shumë e fortë dhe ju tashmë keni frikë nga ajo që ju pret. Lëre punën jashtë mendimeve dhe relaksohu.

Demi

Ripërcaktoni ndjenjën tuaj të lumturisë. Ndoshta nuk jeni të kënaqur me karrierën tuaj. Mendoni se çfarë do t’ju bënte të lumtur dhe punoni drejt këtij qëllimi. Një natyrë agresive është e gjallë brenda jush. Kanalizoni këtë energji drejt ndryshimit pozitiv.

Binjaket

Jeni të tërhequr drejt diçkaje të re. Etja juaj për dije është mjaft e madhe. Kjo është koha juaj për të hulumtuar shkollimin e mëtejshëm ose për të ndjekur një kurs. Ju dëshironi të dini më shumë. Plotësoni këtë nevojë të brendshme para se t’ju konsumojë.

Gaforrja

Njerëz që keni përreth po të tërheqin zinxhirin. Ndoshta ata duan të bëjnë të duket se ata janë më të mirë se ju, se puna e tyre është më e mirë se e juaja dhe se ata kanë gjithçka, dhe ju nuk keni asgjë. Mos bini pre e këtij kurthi. Asnjë nga këto nuk është e vërtetë.

Luani

Ju jeni një model i rëndësishëm për të tjerët. Drejtoni me shembull dhe demonstroni suksesin tuaj. Pjesa më e madhe e fuqisë suaj vjen përmes karakterit tuaj të jashtëzakonshëm dhe shpirtit origjinal. Tregojini këto cilësi njerëzve përreth jush. Ju keni mbështetjen e tyre.

Virgjëresha

Dikush po ju drejton drejt një katastrofe me fillimin e javës. Mos lejoni që ai person të ketë sukses. Përgjigjiuni sulmit. Mblidhni zjarrin tuaj të brendshëm dhe tregojuni të tjerëve se nuk do të shtyheni në këtë mënyrë. Bëhu i fortë.

Peshorja

Kjo është një ditë e mirë për ju që të përqendroheni në çështjet e karrierës edhe nëse nuk keni nevojë të jeni në punë. Ju keni një kuptim të qartë të asaj që dëshironi dhe si ta arrini atë. Ingranazhet në kokën tuaj po kthehen në një drejtim pozitiv. Momenti po gjenerohet.

Akrepi

Kujdesuni për çështjet personale tani në mënyrë që të keni një fillim të ri me fillimin e javës. Kjo është dita për t’u përqendruar tek vetja dhe nevojat tuaja. Jini egoist. Vendose veten në radhë të parë. Kjo do t’ju japë një bazë më të fortë për të punuar nga java e ardhshme.

Shigjetari

Tonet agresive do të përshkojnë të gjitha bisedat. Kujdes nga njerëzit që kanë një qëndrim mjaft pasiv-agresiv ndaj jush dhe punës suaj. Qasuni këtyre njerëzve drejtpërdrejt dhe me ndershmëri. Ju nuk duhet të duroni këtë lloj qëndrimi.

Bricjapi

Mënyra juaj e funksionimit mund të duhet të ndryshojë pak në mënyrë që të përballeni me çështjet e vështira të ditës. Njerëz të tjerë po marrin drejtimin dhe ju është më mirë të ndiqni në vend që të luftoni. Jepuni të tjerëve të drejtën e udhëheqjes.

Ujori

Trimëria juaj po del në sipërfaqe dhe nuk keni frikë të bëni hapin tjetër të madh plot besim. Ju jeni të guximshëm, krijues dhe të fortë. Vendosni planin tuaj kryesor në lëvizje. Punoni detajet në kokën tuaj. Mblidhni burime. Ju jeni në rrugën e duhur.

Peshqit

Çfarëdo që të trajtoni do të bëhet me bindje të madhe. Ka një zjarr në barkun tuaj që jo gjithmonë djeg kaq nxehtë. Furra është e ndezur tani, kështu që ju gjithashtu mund të përfitoni nga kjo kohë. Ju mund të pushtoni botën dhe më gjerë.