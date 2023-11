Epokë e re në dashuri, ja tri shenjat e Horoskopit që do të kenë fat në romancë

Hëna e Re erdhi dje, më 13 nëntor dhe shënoi fillimin e një epoke të re. Nga sot, kur Hëna do të kalojë në një sekstil me Venusin, diçka e mirë do të ndodhë në aferat tuaja të dashurisë. Ju jeni këtu për të dhënë dashuri, për të marrë dashuri, për të jetuar në një flluskë rozë, edhe ajo është gati t’ju takojë. Nëse jeni në një lidhje, do të ndani ndjenjat e dashurisë dhe dashurisë me burrin tuaj. Nëse jeni beqarë, sot nis një periudhë e bukur, ku nuk ka gjasa që të takoni dikë që do t’ju emocionojë. E ndërsa të gjithë do të kalojmë mirë, 3 shenjat e mëposhtme do të kenë fat të veçantë në jetën e tyre emocionale.

Dashi

Në këtë fazë të jetës suaj, nuk keni oreks për energji negative, toksicitet dhe vuajtje. Tashmë ke vuajtur mjaft. Tani, më në fund do të shihni se jeni një person i veçantë që me të vërtetë meriton gjëra të mira. Sot tregoni ndjenjat tuaja pa frikë, do të merrni një përgjigje. Shprehuni dhe nuk do të humbni.

Gaforrja

Disi e ke humbur atë ëmbëlsinë që të zotëron zakonisht dhe ndihesh i çuditshëm. Duke filluar nga sot, ju keni mundësinë të bëheni sërish vetvetja. Javët e fundit kanë qenë të vështira, i gjithë stresi dhe ju jeni larguar disi, mirë, kaq, mbaroi. Të gjitha tregojnë se dashuria do të vijë në rrugën tuaj, pavarësisht nëse jeni në një lidhje apo jo. Jeta juaj e dashurisë do të ndryshojë për mirë, si seksualisht ashtu edhe emocionalisht. Thjesht mbajini sytë hapur.

Luani

Ju nuk duhet të përpiqeni shumë për t’u argëtuar dhe ju e dini këtë. Tani, do të keni edhe më shumë gëzim në emocionet tuaja. Ju do t’i tregoni partnerit tuaj se sa shumë do të thotë ai për ju, do të ndiheni të sigurt edhe nëse sapo keni filluar të dilni me dikë, do të shihni që njerëzit që kanë ekzistuar tashmë në mjedisin tuaj janë më interesantë nga sa prisnit. Dhe më e mira; Nuk do të duhet as të provoni, dyert do të hapen vetë.