LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Elefanti sulmon makinën, ndërron jetë deputeti në Afrikë

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 14:33
Soft

Elefanti sulmon makinën, ndërron jetë deputeti në

Një deputet i opozitës në Zimbabëe, Desire Moyo, ka humbur jetën në një aksident tragjik rrugor gjatë një udhëtimi në autostradën Bulaëayo-Gëeru, ku makina në të cilën ai udhëtonte përplasi një elefant. Moyo, 45 vjeç, ishte jo vetëm politikan, por edhe poet i njohur.

Elefanti sulmon makinën, ndërron jetë deputeti në

Ai vdiq në vend, ndërsa katër të tjerë që ndodheshin në automjet mbetën të lënduar dhe u transportuan në spital. Sipas dëshmive të një kolegu, elefanti reagoi pas përplasjes duke sulmuar makinën.

Aksidenti ndodhi të premten, ndërsa Moyo do të kishte mbushur 46 vjeç të shtunën, ditën pas aksidentit.

Ai ishte zgjedhur në rrethin zgjedhor Nkulumane në Bulaëayo, qyteti i dytë më i madh i vendit, dhe ishte anëtar i Komisionit Parlamentar për Sportin, Kulturën dhe Artet.

Shumë homazhe janë bërë për Moyo, i cili njihej për angazhimin e tij në sektorin kreativ dhe kulturor. Kryebashkiaku i Bulaëayos, David Coltart, e përshkroi atë si një “udhëheqës ikonik dhe kreativ”./a2 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion