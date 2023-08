E pazakontë! Gruaja denoncon burrin: Pse më filmove me të dashurin në plazh?

Një hetim nga policia e departamentit Ialyssos në Rodos, Greqi ka nisur që prej pasdites së të martës, pasi një 43-vjeçare ka paditur për shkelje të ligjit dy persona të panjohur dhe bashkëshortin e saj 44-vjeçar si organizator.

Sipas padisë së bërë nga 43-vjeçarja greke, teksa ndodhej në plazh me makinën e saj dhe në momente private me partnerin jashtë martesës, dy burra të panjohur i kanë ndjekur dhe i kanë filmuar me celular.

Siç ka pohuar ajo, ky material më pas i është dorëzuar bashkëshortit të saj, sipas mediave greke.