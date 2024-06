E padëgjuar ndonjëherë! Buzët e valëzuara janë trendi më i ri

Trendi më i ri janë buzët e valëzuara, të bëra kështu me produkte kozmetikë. Sipas ekspertëve të kësaj fushe, kjo mund të bëhet vetëm me buzën e sipërme por edhe më të dyja.

Krijuesit e këtij trendi thanë për mediat rozë se ky trend mund të kthejë gojën në një re të butë.

“Buzët e valëzuara duken përrallore kur pikturohen me ngjyra të theksuara, kështu që përdorni këtë metodë për kostumin tuaj të Halloëeen të njëbrirëshit Lisa Frank.

Ose, bashkohuni me vetullën tuaj të zhurmshme dhe bëhuni personi më i modës në festën tuaj të kostumeve”, thanë ata. Nuk dihet ende nëse ky trend do ketë sukses, apo do dështojë si ajo e vetullave të valëzuara.