E lëpini kapakun e kosit? Ndaloni ta bëni menjëherë, mund të rrezikoni shëndetin tuaj
Kosi është një produkt shumë i mire dhe ka një efekt probiotik. Ai jo vetëm që mbështet florën bakteriale të zorrëve, por është gjithashtu i përsosur për njerëzit gjatë dhe pas terapisë me antibiotikë.
Është gjithashtu një burim i pasur i vitaminave A, B, C, dhe kosi natyral përmban gjithashtu kalcium, fosfor, kalium dhe natrium. Është gjithashtu i ulët në kalori.
Por pse duhet ta shmangni lëpirjen e kapakut të kosit?
Shumë prej nesh, pasi hapin kosin, lëpijnë kapakun. Nuk e kuptojmë se ndikon negativisht në shëndetin tonë.
Ka një përqendrim të lartë të aluminit në kapakun e kosit. Siç dihet, ky metal përdoret gjerësisht në industri për shkak të forcës dhe rezistencës ndaj korrozionit. Hulumtimet tregojnë se alumini mund të dëmtojë sistemin nervor dhe madje të kontribuojë në zhvillimin e sëmundjes Alzheimer.
Efektet toksike të aluminit prekin kryesisht sistemin nervor, por edhe skeletin dhe gjakun.
Simptoma të tjera të helmimit nga alumini përfshijnë:
të përziera
aneminë
ndryshimet e humorit.