E çuditshme por e vërtetë, ekspertët: Nëse kini ftohtë, vendosni spec djegës në këmbë

Një deklaratë e fundit ka habitur të gjithë, lidhur me specin djegës dhe të ftohtin. Ekspertët kanë bërë të ditur se vendosja e tyre në çorape, ju ndihmon që të ngrohni këmbët. Në sqarimin e tyre ata besojnë se këmbët janë shumë të lidhura me pjesën tjetër të trupit tuaj, me 72,000 mbaresa nervore në secilën këmbë që korrespondojnë me zona të ndryshme.

Specat djegës mund të ngrohin këmbët tuaja, thonë ekspertët. Kur ky përbërës bie në kontakt me lëkurën, bën që enët e gjakut të zgjerohen, duke nxitur rrjedhjen shtesë të gjakut dhe duke siguruar ngrohtësi në zonë. Për disa njerëz, ndjesia e ngrohjes mund të ndodhë menjëherë. Ky trik, sipas ekspertëve është veçanërisht i efektshëm gjatë të ftohtit ekstrem

Por si ta aplikoni? Mënyra më e thjeshtë për të përdorur pluhur speci djegës, për të ngrohur këmbët tuaja, është të spërkatni pak në këmbë ose në çorape dhe ta përhapni në mënyrë të barabartë nëpër këmbë dhe gishtërinj. Sidoqoftë, duhet të keni kujdes që të mos përdorni shumë, ose mund të keni të nxehtë më vonë.

Por, sigurisht që ka edhe efekte anësore. Pluhuri djegës mund të bëjë që çorapet e bardha të bëhen rozë dhe këmbët tuaja të bëhen të kuqe. Plus, ata do të kenë erë speci. Gjithashtu, kini kujdes që të mos përdorni shumë në fillim, ose mund të zbuloni se ju ngroh këmbët më shumë sesa pritej. Rekomandohet të rritet gradualisht derisa të gjeni sasinë e duhur për ju.