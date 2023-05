Dy shenjat e Horoskopit që do të përjetojnë shumë ndryshime nga Hëna e Plotë e majit

Eklipsi i dytë i vitit është një fakt dhe kështu në datën 5 maj do të ndodhë Hëna e Plotë në aksin Akrep-Demi. Si gjithmonë, do të sjellë me vete shumë ndryshime dhe do të shkundë plotësisht ujërat e zodiakut. Në të njëjtën kohë, situatat dhe ndjenjat e nisura në periudhën e mëparshme do të kulmojnë, ndërkohë që do të ketë shumë ndryshime si në fushën profesionale ashtu edhe në atë romantike.

Përveç kësaj, shenjat do të ndihen mjaft të ngarkuara sidomos në marrëdhëniet e tyre ndërpersonale, ndërsa ndjenjat e zhgënjimit dhe presionit do të bëhen më intensive. Në përgjithësi do të krijohet ndjesia se duhet të marrin vendime të menjëhershme për disa çështje, ndërkohë që do të bëjnë një sqarim mjaft të mirë për personat që kanë zgjedhur të kenë në krah. Përveç kësaj, ata do të vënë në një rresht atë që i shqetëson dhe do të marrin vendime përfundimtare për qëllimet dhe dëshirat e tyre.

Lexoni më poshtë me detaje se cilat shenja do të përjetojnë më shumë ndryshime në secilin sektor për shkak të Eklipsit – Hënës së Plotë:

AKREPI

Akrepat janë ndër shenjat që do të preken më shumë nga Hëna e Plotë e dytë dhe do të përjetojnë shumë ndryshime në fusha të ndryshme të jetës së tyre. Ata do të kalojnë një periudhë të vështirë gjatë së cilës do të qartësojnë përfundimisht marrëdhëniet, si ato romantike, ashtu edhe ato profesionale, ndërsa do të lënë mënjanë personat që në fakt po i ndiqnin. Përveç kësaj, do të kalojë një periudhë kur do ta kenë shumë të vështirë të menaxhojnë humbjet, por në një vit të dytë ata do të kuptojnë se ishte e nevojshme të ndaheshin disa njerëz për të takuar të tjerë që do t’i çonin në lumturi e vërtetë.

UJORI



Ata janë gjithashtu ndër shenjat e horoskopit që do të pësojnë shumë ndryshime, sidomos në sektorin e tyre profesional dhe financiar, ndërsa do të kalojë një periudhë kur do të ketë shumë tronditje. Në veçanti, ka mundësi që të ketë shkurtim të stafit në punën e tyre ose të fillojë një projekt i ri i cili do të kërkojë më shumë kohë dhe do të rrisë përgjegjësitë e tyre, por në të njëjtën kohë do të rrisë edhe financat e tyre.