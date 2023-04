Dy shenjat e Horoskopit që do të kenë fat në dashuri gjatë muajit maj

Disa shenja të Horoskopit do të kenë një maj të ëndërruar të vitit 2023 kur bëhet fjalë për sektorin e tyre të dashurisë. Në veçanti, ata do të jenë në gjendje të lënë mënjanë stresin dhe detyrimet e përditshme që po ua konsumonin energjinë dhe të shoqërohen. Për ata që janë të palidhur, nevoja e tyre intensive për shoqëri , e kombinuar me humorin e tyre për flirtim, do të rezultojë në njohje të reja dhe do të përfundojnë në një marrëdhënie romantike.

Nga ana tjetër, me fat do të jenë edhe shenjat tashmë të përkushtuara, pasi rutina i kishte prekur në masë të konsiderueshme dhe jeta e tyre e dashurisë kishte rënë në plan të dytë. Përveç kësaj, ata do të jenë në gjendje të zgjidhin keqkuptimet e kahershme me partnerët e tyre dhe në të njëjtën kohë do të vendosen baza të reja dhe më të forta në marrëdhënien e tyre. Në fillim kjo mund të duket se krijon tension, por në vitin e dytë do të kuptohet se sa e rëndësishme ishte të bëhej.

Lexoni më poshtë me detaje se cilët janë ata që do të kalojnë një maj shumë romantik:

AKREPI

Për sa i përket lidhjeve të tyre të dashurisë, ata i përkasin shenjave me fat për muajin maj pasi Afërdita në shtëpinë e tyre të 9-të do të bëjë punën e saj. Në të njëjtën kohë, ardhja e Jupiterit në shtëpinë e tyre të 7- të nga 17 maji e në vazhdim do të funksionojë në kombinim me Venusin dhe fati dhe dashuria do të jenë në të kuqe. Në veçanti, ka shumë gjasa që ata të takojnë dikë me të cilin do të hyjnë në një lidhje romantike dhe në një të ardhme shumë të afërt ajo do të zhvillohet në një marrëdhënie serioze. Në të njëjtën kohë, të fejuarit tashmë do të favorizohen si nga planetët ashtu edhe nga Hëna e re, si pasoje ka shume mundesi qe ata te zyrtarizojne lidhjen e tyre.

BRICJAPI

I përkasin edhe shenjave me shumë fat që sektori i tyre i dashurisë do të shpërthejë. Në veçanti, duke pasur Venusin drejtpërdrejt përballë tyre dhe në të njëjtën kohë Jupiterin në shtëpinë e tyre të 5-të, ata do të kenë sukses të jashtëzakonshëm dhe pushtimet do të pasojnë njëra-tjetrën. Flirtimi do të jetë i pandalshëm, ndërkohë që në të njëjtën kohë libido do të rritet, duke rezultuar në një kombinim shpërthyes. Gjithçka që u nevojitet është ta lëshojnë veten dhe ta lënë veten të jenë në magjinë e dashurisë.