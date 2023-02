Duket si supermodele, kush është kukulla-robot që shërben kafe në Dubai

Kemi parë shumë kafene ultra-moderne me të gjitha komoditetet dhe katalogë që ofrojnë një mijë e dy përzierje ekzotike. Mirëpo, deri më tani nuk kishim parë apo dëgjuar për një kafene që ka si kamariere një robot me pamjen e një femre, e cila, sipas të gjithave, duket si një supermodele. Derisa u përhap lajmi për hapjen e afërt të një biznesi të tillë në Dubai. Në fakt, punonjësja robot mund të mos bëjë arkë por do të shërbejë pije dhe akullore të ndryshme, ndërkohë që do të arrijë edhe klientët.

Gjithçka që duhet të dini për Donna Cyber ​​Café

Kjo kafene inovative, e cila do të mirëpresë klientët e saj të parë këtë vit, do të quhet Donna Cyber ​​​​Café, e quajtur sipas vetë robotit, emri i të cilit është Donna.

Siç është bërë e ditur, Donna do të mund të shërbejë si kafe ashtu edhe akullore normalisht, pa ndihmën e njerëzve dhe sidomos me shpejtësi. Ajo gjithashtu do të jetë në gjendje të bisedojë me klientët, t’u tregojë atyre një histori ose të bëjë selfie me ta.

Është dizenjuar në atë mënyrë që të duket si një femër e vërtetë, me lëvizjen e saj të duket njerëzore dhe jo mekanike, ndërsa mund të “lexojë”, aq sa i lejon teknologjia, madje edhe disa emocione të njerëzve që ka ndaj saj. Lëkura e Donës është prej silikoni dhe sytë e saj janë si të vërtetë. Madje, thuhet se ajo ngjan shumë dhe në mënyrë të dyshimtë si Diana Gabdullina, një modele që është aktive profesionalisht në Evropën Lindore.

Po për vetë kafenenë? Vendndodhja e saj e saktë ende nuk është zbuluar, por ne e dimë se do të jetë e hapur 24 orë në ditë dhe do të ketë një makinë akulloreje, shpërndarës sode dhe aparat kafeje. Produktet do t’u shërbehen klientëve me duar robotike, ndërsa pagesa do të bëhet në një terminal automatik, vetë-shërbim.